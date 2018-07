Altstadtfest: Viel Programm für Kinder und Jugendliche

Die „Schwäbische Zeitung“ läutet den Countdown zum Altstadt- und Seenachtfest hin ein. Heute: Das Programm am See.

Das Jugendkulturhaus Prisma bietet auch in diesem Jahr wieder ein spaßiges Programm an. So können Interessierte am Stadtseeufer hinter der Polizei in einen Wasserball einsteigen. Der etwas andere Spaziergang über den Stadtsee ist am Sonntag, 29. Juli, von 14 bis 18 Uhr möglich und kostet fünf Euro. In der Zeit von 11 bis 18 Uhr steht das Bungeetrampolin bereit – für fünf Euro. Außerdem gibt es eine Neuheit: Erstmals werden sogenannte Airbrush-Tatoos angeboten. Hier liegt der Unkostenbeitrag bei zwei Euro.

Auch der Kinderschutzbund Bad Waldsee lädt am Sonntag wieder auf die Spielwiese hinter dem Spital ein. Am Stadtfest-Sonntag ist Beginn um 11 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Ab 13.30 bis 17 Uhr gibt es durchgehend verschiedene Aktivitäten für Kinder: Tattoos, Schminken, Rollenrutsche, Diabolos, Pedalos und Slackline. Um 15 Uhr zeigt das Faro-Theater von Veronika Degler das Stück „Der Froschkönig“ (ab 4 Jahren). Auch dieses Jahr verkauft der Kinderschutzbund Wundertüten mit Überraschungen. Kuchenspenden sind laut Pressemitteilung des Kinderschutzbundes willkommen und werden am Samstag zwischen 10 und 12 Uhr sowie am Sonntag ab 9 Uhr im Spitalstüble angenommen. In Absprache würden Kuchenspenden auch abgeholt (Tel. 07524 / 9756762). Zusätzlich zum Kinderschutzbund bietet die amtierende Braunviehkönigin Beate Bühler aus Hittisweiler auf der Spielwiese einen „Bauernhof“ mit zwei jüngeren Kälbern zum Streicheln und den Schlepperparcour an.