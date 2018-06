Altstadtfest: Stadt sieht keinen Anlass für Ausweitung

Eine Ausweitung des Altstadt- und Seenachtfestes wird in der Kurstadt dieser Tage viel diskutiert. Der Vorschlag des Handels- und Gewerbevereins (HGV), den Aufbau auf Freitagabend zu verschieben und das Fest bereits am Samstagmorgen beginnen zu lassen, findet viele Befürworter. Auch die Fraktionssprecher können sich erweitere Festzeiten vorstellen. Gleichwohl spricht sich die Stadt weiterhin gegen ein verlängertes Festgeschehen aus.

„Gute Ideen sind immer willkommen und nichts ist in Stein gemeißelt. Allerdings sehen wir unter den aktuellen Rahmenbedingungen keine neue Option, die eine maßvolle Erweiterung rechtfertigen würde“, erklärt Bürgermeister Roland Weinschenk auf SZ-Anfrage. Damit ist klar, in diesem Jahr wird alles beim alten bleiben und das Altstadtfest am Samstag um 18 Uhr mit dem Fassanstich auf dem Rathausplatz offiziell eröffnet.

Doch wer hat diese Entscheidung überhaupt getroffen? Das ist eine Frage, die viele Bad Waldseer umtreibt. Dazu Weinschenk: „Der Entschluss wurde vom zuständigen Fachbereich Wirtschafts- und Kulturraum vorbereitet und von der Verwaltungsspitze bestätigt. Der Verwaltungsausschuss wurde darüber informiert.“

Hinsichtlich des HGV-Vorschlags macht das Stadtoberhaupt gewisse Knackpunkte aus. So setze der Vorschlag voraus, dass die Platzierungen der einzelnen Stände einen ungehinderten Zugang zu den Geschäften gewährleisten. „Dies würde einerseits zu einem Wegfall mehrerer zentraler Standflächen führen und andererseits zu aufwändigen Umbaumaßnahmen bestehender Konstruktionen, da viele Stände für den jeweiligen Platz passend angefertigt sind“, so Weinschenk. Hinzu käme die zusätzliche Belastung für Anwohner, Rettungs- und Sozialdienste durch die längeren Absperrzeiten sowie zusätzliche Kosten für die Nachtwache. „In der Abwägung konnten wir dieser Variante deshalb nicht zustimmen“, berichtet der Bürgermeister.

Gefragt nach dem Stellenwert des Altstadt- und Seenachtfestes teilt Weinschenk mit, dass das Fest eine ganz zentrale Bedeutung im städtischen Veranstaltungskalender hat und in diesem Jahr zum 44. Mal organisiert wird. „Die Stadtverwaltung als Veranstalter unternimmt personell wie finanziell einen immensen Aufwand, um optimale Bedingungen für die teilnehmenden Vereine zu schaffen. Das Altstadt- und Seenachtfest fördert den Zusammenhalt in der Bevölkerung und eine generationsübergreifende Verbundenheit der Bürger zu ihrer Stadt“, so das Stadtoberhaupt. Und nicht zuletzt werde die Veranstaltung auch in benachbarten Regionen positiv wahrgenommen und stelle somit einen wichtigen Imageträger für die Stadt dar.