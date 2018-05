Altstadtfest: Fraktionssprecher befürworten Veränderung

Eine Ausweitung des Bad Waldseer Altstadtfestes hat die Stadt abgelehnt. Die Begründung: Ein früherer Festbeginn am Samstag führe zu einem Interessenkonflikt zwischen Festbesuchern und Einzelhändlern. Und: Ein späteres Festende sei aufgrund der Nachtruhe und steigender Polizeieinsätze nicht möglich. Die SZ hat die Fraktionssprecher dazu befragt. Sie zeigen sich offen gegenüber der Fest-Verlängerung und befürworten eine Veränderung.

Sonja Wild (CDU) spricht sich grundsätzlich für eine Verlängerung des traditionellen Stadtfestes aus. Ihr Vorschlag: „Die Verwaltung und der Gemeinderat sollten sich gemeinsam mit den Vereinsvorsitzenden an einen Tisch setzen und deren Meinung hören – und zwar zeitnah.“ Schon häufig sei die Festausweitung diskutiert worden. Den Vorschlag des Handels- und Gewerbevereins, den Vereinen den Aufbau bereits am Freitagabend zu ermöglichen und das Fest am Samstagmorgen beginnen zu lassen, erachtet Wild als gut und sieht die Vorteile. „Wenn die Vereine das personell machen können, spricht aus meiner Sicht nichts gegen eine Verlängerung“, so Wild. Da das Fest die Bad Waldseer – selbst aus der Ferne – wieder zusammenbringt, hält Wild außerdem eine weitere Feststunde in der Nacht für möglich: „Das wäre einen Versuch wert, man muss – im rechtlichen Rahmen – eben ausprobieren.“

Bernhard Schultes (FW) steht der Diskussion offen gegenüber. Er weist allerdings darauf hin, dass es Vereine gibt, die bei einer zeitlichen Verlängerung an Personalgrenzen stoßen. Daher macht er sich für eine Neuausrichtung des Festes stark. „Man könnte am Freitagabend ein zusätzliches Format einbinden – Stichwort: Lange Tafel mit kulinarischen Köstlichkeiten. Oder am Samstagmittag den Stadtsee wieder einbinden. Auf diese Weise würde es nicht nur um die Stundenanzahl gehen, sondern um das Gesamtformat.“ Hinsichtlich der HGV-Idee, die Feiern und Einkaufen kombiniert, zeigte sich Schultes unschlüssig. „Ich weiß nicht, ob es die Veranstaltung verbessert, wenn morgens um 10 Uhr die Läden aufmachen und die ersten Bierhähne öffnen.“ Einer nächtlichen Verlängerung des Festes steht Schultes kritisch gegenüber, vor allem im Festgebiet rund um den Stock. Auf der Bleiche oder der zukünftigen Festwiese könnten gleichwohl andere Regeln herrschen.

Dominik Souard (GAL) spricht sich klar für ein verlängertes Stadtfest aus: „Das wäre eine super Sache und das unterstützen wir. Es würde der ganzen Stadt guttun, schließlich hat das Fest noch viel mehr Potenzial.“ Seit Jahren gebe es diverse Vorstöße dazu. Souard ging bislang davon aus, dass die Ausweitung vor allem am Personalmangel der beteiligten Vereine scheiterte. Schließlich erfordert ein verlängertes Altstadtfest auch mehr Personaleinsatz. „An uns liegt es jedenfalls nicht“, zeigt sich Souard als Befürworter der Fest-Erweiterung. Auch im Hinblick auf die Nachtruhe fordert der GAL-Sprecher die Verwaltung auf, mutiger zu sein: „Andere Gemeinden haben das auch anders geregelt.“ Den HGV-Vorschlag beschreibt Souard als „charmante Idee, die recht logisch erscheint“.

Karl Schmidberger (SPD) kennt beide Vereinssichtweisen: „Es gibt die einen, größeren Vereine, die sich ausdrücklich eine Ausdehnung wünschen, und die anderen, die kleineren Vereine, die ein Ausweitung personell nur schwer stemmen können.“ Wenn sich allerdings die Mehrheit der Vereine für ein verlängertes Fest aussprechen sollte, würde er dem Vorschlag folgen. „Es ist schließlich ein Fest der Vereine und der Menschen, die sich für die Vereine einsetzen und zwei Tage dafür opfern.“ Hinsichtlich der Nachtruhe zeigt sich Schmidberger offen – sofern alles im rechtlichen Rahmen bleibt. Aus Erfahrung seiner Krankenhaus-Tätigkeit stützt Schmidberger aber auch die städtischen Bedenken, die besagen, dass negative Vorkommnisse und polizeiliche Einsätze mit jeder Stunde der Festverlängerung ansteigen: „Es gibt Ausfälle und Koma-Saufen, das ist einfach ein Thema, das man berücksichtigen muss.“