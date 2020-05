Alternatives Training kommt weiter gut an

Nachdem das Coronavirus die Bad Waldseer Lauffiebergruppe bereits Mitte März dazu gezwungen hattet, das gemeinsame Training am Mittwochabend und Sonntagmorgen einzustellen, machten die Teilnehmer aus der Not eine Tugend. Jede Woche beteiligen sich aktuell zwischen 30 und 45 Läufer oder Walker an den virtuellen Mittwochs- und Sonntagtrainings, wie die Organisatoren mitteilen. Koordiniert vom Trainer der Waldseer, Richy Köberle, erhalten alle Mitglieder eine Rundmail mit den Trainingsplänen für`s Mittwochtraining. Ob 40 Minuten lang 400 Meterläufe mit Pausen oder dreimal 5000 Meter im zügigen Tempo: Alles werde angeboten und auch von dem meisten Teilnehmern je nach Fitness und Lust absolviert. Die Trainingsvorschläge seien kein Muss sondern sollen einen Anreiz setzen. Und die Vorschläge kommen gut an, wie die gewünschten Rückmeldungen zeigen.

Den Sonntagmorgenlauf organisiert Monika Feder. Bei ihr laufen sämtliche Fäden für die von ihr und von anderen Mitgliedern vorgeschlagenen Challenges zusammen. Vor Corona beteiligten sich etwa zehn bis 15 Personen an dem um 8.30 Uhr gestarteten Lauf. Nun sollte der Lauf bis 14.00 Uhr abgeschlossen sein. Und diese Zeitverschiebung scheint den Nerv der Aktiven getroffen zu haben. Bis zu unglaubliche 45 Läufer beteiligen sich am Sonntagmorgenlauf, im Schnitt legt jeder um die 15 Kilometer zurück. Eine Challenge ist etwa der von Petra Wolz vorgeschlagene „Gutselelauf“. Die „Motivationsgutsele“ gab es am Ziel und Wendepunkt von fünf verschiedenen Strecken. Gestartet wurde vom Kletterparkplatz aus. Die bunt markierten Strecken waren hinsichtlich Länge und Schwierigkeitsgrad unterschiedlich. Laut Pressemitteilung hatte ein Somoläufer, der alle fünf Strecken unter die Füße nahm, stolze 20,5 Kilometer abgelaufen. Ob die bemalten Steine, die jeder Läufer im Sammelkarton mitten im Haistergau ablegte, oder die Beteiligung an der Steinkette bei der Sebastianskapelle: Sämtliche Lauffiebermitglieder sind bei jeder Aktion mit dem Herzen dabei. Das bereits bestehende sportliche und menschliche Zusammengehörigkeitsgefühl in derLauffiebergruppe scheint in dieser schweren und tristen Zeit noch gewachsen zu sein.