Alte Straßenlampen werden entsorgt

Erneut hat eine Ansammlung vieler alter Straßenlaternen am Donnerstag die Blicke auf dem Parkplatz hinter dem Freibad auf sich gezogen. Im Zuge der Umrüstung auf LED-Technik wurde diese Fläche als Sammelplatz auserkoren (die SZ berichtete).

Bis voraussichtlich 25. Januar soll die Umrüstaktion andauern, teilte Rathaussprecherin Brigitte Göppel bereits in der vergangenen Woche mit. Offen geblieben war die Frage, was mit den alten Straßenlampen passiert. Die Antwort darauf hat Ulrich Stark, Sprecher Netze BW. Die Firma wurde von der Stadt mit der Umrüstung betraut. „Die Leuchtenköpfe werden jetzt von einer Fachfirma fachgerecht entsorgt“, erklärt Stark. Entweder werden die Lampenschirme also recycelt (Altmetall) oder gehen im Fall der ausrangierten Quecksilberdampfleuchten in den Sonderabfall.