„Alte Musik in Alten Mauern“ zum St. Leonhardstag

„Alte Musik in Alten Mauern“, unter diesem Titel hat sich die Kirchengemeinde Reute-Gaisbeuren unter Federführung von Ideengeberin Bernadette Behr auf den Weg gemacht und sich beim Soforthilfeprogramm des Bundes „Kirchturmdenken. Sakralbauten in ländlichen Räumen: Ankerpunkte lokaler Entwicklung und Knotenpunkte überregionaler Vernetzung“ um Unterstützung beworben.

Die St.-Leonhardkirche mit ihrer vermutlich über tausendjährigen Geschichte und ihrer Lage an der alten Römerstraße, die gerade frisch renoviert wurde, hat sich als solcher Anker- und Knotenpunkt geradezu aufgedrängt, passend zu den alten Mauern soll dort Alte Musik präsentiert werden. Als „Alte Musik“ bezeichnet man verschiedene europäische Musikstile bis etwa zum Jahr 1750.

Neben der Jugendmusikschule konnte für das Projekt auch das Trio Con Anima gewonnen werden. Die Veranstaltung startet am Samstag, 6. November, mit zwei Konzerten der Jugendmusikschule um 14.30 und 16 Uhr, gefolgt von einem Konzert des Trios Con Anima, welches um 18 Uhr sowie wiederholt um 20 Uhr dargeboten wird.Für diese Veranstaltung gelten die drei G, eine Anmeldung ist aufgrund begrenzter Plätze unter anmeldung@reute-gaisbeuren.de erforderlich.

Als Fortsetzung folgt dann am Sonntag, eingebettet in die die Feier des Patroziniums mit dem St. Leonhardsritt, der am Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren um 13 Uhr startet, um 13.30 Uhr ein Vortrag durch den Stadtarchivar der Stadt Bad Waldsee, Michael T. Wild in Der St. Leonhardskirche, umrahmt von alter Musik.