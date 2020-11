Alte B 30: Ortschaftsrat Reute-Gaisbeuren fordert Tempolimit

Der Arbeitskreis (AK) Radverkehr versammelt sich erstmals in diesem Jahr am Montag, 7. Dezember, um 16.30 Uhr im Haus am Stadtsee. Um 18 Uhr schließt sich eine Sitzung des Verwaltungsausschusses an. Im Ortschaftsrat Reute-Gaisbeuren wurde bemängelt, dass dieser AK, dem Stadträte und Bürger angehören, die sich in Sachen „Radverkehr“ gut auskennen, zu selten tage. Karl Schmidberger kritisierte die großen Zeitabstände zwischen den Zusammenkünften und erntete dafür zustimmendes Kopfnicken seiner Ratskollegen. „Allein daran erkennt kann man den Stellenwert, der diesem AK zukommt. Dabei gibt es viele offene Fragen und unvollendete Projekte im Zusammenhang mit sicheren Radwegen in Bad Waldsee und den Ortschaften“, stellte der Ortschafts- und Stadtrat fest. (saz)