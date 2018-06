Als die Körper toter Soldaten in bizarren Haltungen einfroren

Alfred Weißhaupt hat am Dienstagabend die erste Lesung seines neuen Buches „Europareise auf deutsche Art“ gehalten, für das er erneut Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges interviewt und ihre Erinnerungen festgehalten hat. Es ist das zweite Werk nach „Bis alles in Trümmer fällt: Kriegserinnerungen“, das Weißhaupt vor zwei Jahren veröffentlicht hat. Mit einer Präsentation, die einzelne Anlagen und Fotografien des Buches zeigte, und ausgewählten Ausschnitten des Buches gab er den Besuchern in der Stadtbücherei Einblicke in das Werk.

Für seine erste Lesung in kleiner Runde entschied sich Weißhaupt, besonders die Vorkriegs- und Kriegszeit zu thematisieren. Geplant sind weitere Lesungen im Januar in Reute und Haisterkirch, bei der vor allem auf die Geschichten der Nachkriegszeit und der Gefangenenlager eingegangen werden soll. Karl Birkle, Leiter der Stadtbücherei, dankte dem Autor für die Sammlung all dieser persönlichen Geschichten, die sonst in ein wenigen Jahren verloren gegangen wären. Das Verfassen des Buches habe etwa zwei Jahre gedauert, erklärte Weißhaupt. Nach seinem ersten Buch seien Leute auf ihn zugekommen und wollten ihm ebenfalls ihre Geschichten erzählen. Acht Männer und eine Frau – unter anderem aus Bad Waldsee, Reute und Haisterkirch – hat er interviewt.

Weißhaupt begann mit Erzählungen von Rolf Marx aus Oberndorf, der in seiner Jugend einer katholischen Jugendbewegung angehörte, die zunehmend von den Nationalsozialisten unterdrückt wurde. Auch erzählte er, wie er in seiner Schulzeit sowie während seiner Ausbildung stets dazu gedrängt wurde, der Hitlerjugend beizutreten. Weiter las er aus den Erinnerungen von Gebhard Fimpel aus Osterhofen vor, der als Junge damals schwer von den Militärfahrzeugen auf dem Schießplatz im Wurzacher Ried beeindruckt war. Er kenne keinen, der damals nicht im Jungvolk und später in der Hitlerjugend war.

Beeindruckend waren auch die Erinnerungen von Franz Wäschle aus Ravensburg, der damals keiner nationalsozialistischen Organisation angehörte und deshalb während seiner Schulzeit Opfer von Schikane, Demütigungen und Mobbing durch Schüler und Lehrern wurde. Darauffolgend wechselte er zu den Erinnerungen der Waldseerin Zita Bentele, die im Interview schilderte, wie erst der Religionsunterricht verboten wurde und daraufhin statt des Morgengebets jede Woche ein neuer nationalsozialistischer Spruch auswendig gelernt und aufgesagt werden musste.

Suche nach göttlichem Trost

Nach einer kurzen Pause startete Weißhaupt mit einem Zitat eines evangelischen Divisionspfarrers, der beschrieb, dass das Verlangen nach Trost durch das göttliche Wort an der Front verständlich sei. Mittlerweile bei der Kriegszeit angekommen, las der Autor unter anderem von Karl Ganal vor, der von einem grausamen Frontangriff der Russen erzählte. Unbewaffnete Soldaten wurden in das deutsche Feuer getrieben, ihre toten Körper erstarrten in der Kälte in bizarren Haltungen. Als letzte Geschichte las er einen Abschnitt aus den Erzählungen von Ernst Zinser vor, der aus der Kriegszone in Frankreich floh und Schutz beim Bauernhof seiner Onkel im Tiergarten bei Aulendorf suchte. „Ich hoffe, dass sie die Lektüre spannend und beeindruckend finden“, schloss Weißhaupt.