Alpenverein in Bad Waldsee wird weiblicher

Derzeit hat die Sektion Bad Waldsee des Deutschen Alpenvereins 1276 Mitglieder. Laut einer Pressemitteilung des Vereins entspricht das einem Zuwachs von sieben Prozent pro Jahr im Durchschnitt der vergangen zehn Jahren. Dabei liege der Anteil an weiblichen Mitgliedern liegt bei 42,7 Prozent und habe einen vorläufigen Höchststand erreicht. Mit nunmehr elf Abteilungen ist das sportliche Angebot auf einem neuen Höchststand.

Da die Kassenprüfung nichts zu beanstanden hatte, wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Bei den darauffolgenden Wahlen wurden die Ressortleitungen im Wesentlichen für weitere drei Jahre bestätigt. Neu im Amt ist Gertrud Metz als Leiterin der Senioren Abteilung. Zur Vorstandschaft der Sektion gehören aktuell Franz Mosch (Vorsitzender), Gerhard Marschall (stellvertretender Vorsitzender – Geschäftsstelle), Rosi Koeppe (Schatzmeisterin), Birgit Stangassinger (Schriftführerin), Tobias Lechner (Jugendreferent), Reinhard Mosch (Touren und Ausbildung), Gertrud Metz (Seniorengruppe), Kerstin Schwarz (Umwelt- und Naturschutz), Uli Beyrle (Kindergruppe), Esterrina Böhmig (Mitgliederverwaltung) und Hans Böhmig (Presse und Öffentlichkeitsarbeit).

Franz Mosch, Vorsitzender der Sektion, hat in seinem Bericht das erfolgreiche Bergjahr 2018 Revue passieren lassen, darunter auch der Mountainbike-Parcours „Saubadtrail“, der mit seinem zweiten MTB-Rennen Cross-Country 2018 in Haisterkirch einen großen Erfolg gefeiert habe. Vorausblickend wurde von Mosch das dritte MTB-Rennen am 6. April angekündigt. Das Rennen werde diesmal ein Auftaktrennen zum 1. Oberschwäbischen Vielseitigkeitscup, kann man dem Pressebericht entnehmen.

Reinhard Mosch vom Tourenreferat berichtete vom Bergjahr 2018 von 28 Touren und zehn Kursen in unterschiedlichen Disziplinen. Das große 76-seitige Mitteilungsheft mit dem Sektionsprogramm habe eine neue Auflagenhöhe erreicht. Geplant sind 14 Veranstaltungen, zehn Kurse in allen alpinen Richtungen, annähernd 100 Touren und Ausfahrten in den Bereichen Senioren, Kindergruppe, Familiengruppe und Sektionsjugend. Im Kursprogramm gab es im vergangene Jahr zehn Ausbildungen, die durchwegs restlos ausgebucht waren. Das sei ein Trend, der sich auch in diesem Jahr mit 13 Ausbildungen und Kursen der jeweiligen Abteilungen erweitert wurde, heißt es in dem Pressetext.

Auch zum Jubiläum „150 Jahre Deutscher Alpenverein“ hat die Sektion Bad Waldsee einiges vorbereitet, darunter eine Pflanzaktion von 150 Bäumen im Stadtwald, Infostände beim MTB-Rennen, Stadtfest und beim verkaufsoffenen Sonntag.