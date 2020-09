Alois Hubl feiert 80. Geburtstag

Alois Hubl hat im Kreise seiner Familie seinen 80. Geburtstag gefeiert. Johanna Hess von der Stadtverwaltung gratulierte im Namen von Bürgermeister Matthias Henne und überreichte einen Geschenkkorb sowie zwei Citybus-Gutscheine.

Alois Hubl ist im Sudetenland geboren und musste gleich nach dem Krieg seine Heimat verlassen. In Bayern ist er mit seinen vier Geschwistern auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen. Von 1962 bis 1970 arbeitete er in Böblingen bei der Post. Dort lernte er seine Frau kennen. Aus der Ehe gingen vier Kinder und acht Enkelkinder hervor. Die Familie ist dann nach Ziegelbach in ihr erstes Haus. Gearbeitet hat er dann bei der Post in Bad Wurzach.

Auf dem Grundstück ist er seiner Leidenschaft zu den Pferden nachgegangen. Er ist auch beim Blutfreitag in Weingarten und Bad Wurzach mitgeritten. Hubl hat sich auch kommunalpolitisch eingebracht, war drei Perioden Mitglied im Ortschaftsrat Ziegelbach und zwei Perioden im Gemeinderat Bad Wurzach. Zudem war er 20 Jahre Mitglied im DLRG. Im Kleintierzuchtverein Bad Wurzach und in den Schützenvereinen Ziegelbach und Bad Wurzach ist er auch heute noch aktiv.

Seit drei Jahren wohnt Alois Hubl mit seiner Frau in Bad Waldsee. Eine Herzensanangelegenheit ist sein Garten; im Vorgarten ist eine üppige Blütenpracht zu sehen und hinter dem Haus wird Gemüse angepflanzt. Fit hält ihn außerdem sein Montags-Rentner-Radlclub, bei welcher Touren zwischen 60 und 100 Kilometergeradelt werden.