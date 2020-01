Alles Wichtige zur Bürgermeisterwahl in Bad Waldsee

Die Bürgermeisterwahl in Bad Waldsee findet an diesem Sonntag, 26. Januar statt. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Aufgerufen zur Wahl sind laut Mitteilung der Stadt 16 096 Bürger. Es gebe 14 Wahllokale. Als Wahlberechtigter kann man nur in dem Wahllokal wählen, das in der Wahlbenachrichtigung genannt ist. In der Kernstadt gibt es insgesamt acht Wahllokale, in Gaisbeuren, Haisterkirch, Michelwinnaden und Mittelurbach jeweils ein Wahllokal; in Reute sind es zwei Wahllokale.

Die Wahlbenachrichtigungen wurden laut Stadt per Post Ende 2019 versendet. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten habe, könne beim städtischen Bürgerbüro sein Wahllokal erfragen. Die Auszählung in den einzelnen Wahllokalen ist öffentlich. Im Rathaus in Bad Waldsee laufen die Wahlbezirksergebnisse zusammen. Sie werden laufend im Flur vor dem Sitzungssaal in einer Multimedia-Darstellung präsentiert. Am frühen Abend ist mit dem Ergebnis zu rechnen. Roland Weinschenk, Bürgermeister und Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses, wird das vorläufige Ergebnis in der Stadthalle verkünden, sobald es feststeht, voraussichtlich gegen 19 Uhr.

Für die offizielle Feststellung des Wahlergebnisses ist der Gemeindewahlausschuss zuständig.

Die Wahllokale im Einzelnen sind: Wahlbezirk 011: Stadthalle (Schwemme, Steinacher Straße 8); Wahlbezirk 012: Stadthalle (Foyer, Steinacher Straße 8); Wahlbezirk 013: Realschule (Musiksaal, Zimmer 001 Erdgeschoss); Wahlbezirk 014: Realschule (Zimmer 003, Erdgeschoss); Wahlbezirk 015: Stadthalle (Foyer,Steinacher Straße 8); Wahlbezirk 016: Stadthalle (Saal, Steinacher Straße 8); Wahlbezirk 017: Kindergarten (Eschle, Flur, Weidenstraße 2); Wahlbezirk 018: Kindergarten Eschle (Mehrzweckraum, Weidenstraße 2); Wahlbezirk 021: Gaisbeuren (Dorfgemeinschaftshaus, St.-Leonhard-Straße); Wahlbezirk 031: Mittelurbach (Dorfgemeinschaftshaus, Burgstockstraße); Wahlbezirk 041: Reute (Durlesbachschule, Zimmer 12, Friedenslinde 6); Wahlbezirk 042: Reute (Durlesbachschule, Zimmer 14, Friedenslinde 6); Wahlbezirk 051: Haisterkirch (Gemeindehalle, Körnerweg 12); Wahlbezirk 061: Michelwinnaden (Burg, Heckengasse 10).