Alles Wichtige zum Kinderprogramm beim Altstadtfest

Im Vergleich zu den letzten Altstadt- und Seenachtfesten hat es Veränderungen beim Kinderprogramm gegeben. Walter Ritter, Vorsitzender des Kinderschutzbundes, zeigt die wichtigsten Informationen dazu auf.

Erstmalig finden die offenen Spielangebote des Kinderschutzbundes am Sonntag, 31. Juli, im Stadtgraben statt. Von 11 bis 17 Uhr liegen Pedalos, Diabolos, Hula-Hoop-Reifen und andere kleine Spielgeräte bereit. Als besondere Attraktion kommt dieses Jahr der Zirkus Liberta, der kleinste und lustigste Zirkus der Welt, wie Ritter mitteilt. Der Zirkus bringe über 80 Tiere mit, die sich im Stadtgraben vollkommen frei bewegen dürften – dazu zählen Enten, Hähne, Hunde, Ziegen und Schweine. Die Tiere sind die ganze Zeit über im Stadtgraben, um 14 und um 16 Uhr sind zwei Zirkusvorstellungen geplant. Dauer: jeweils 45 Minuten.

Wie in den Vorjahren führt das Faro-Theater von Veronika Degler ein Familientheater ab vier Jahren auf. Das Theater findet wie gewohnt auf der Wiese hinter dem Spital statt und wird bei schlechtem Wetter in die Bücherei verlegt. Die einzige Aufführung ist um 15 Uhr.

Der Kaffee- und Kuchenverkauf wird am Sonntag, 31. Juli, im Spitalhof von 11 Uhr bis 17 Uhr stattfinden. Kuchenspenden dazu seien willkommen und würden am Samstag zwischen 10 und 12 Uhr sowie am Sonntag ab 9 Uhr entgegengenommen. Nach Absprache würden die Kuchen auch abgeholt (Tel.: 0160 / 2064761).