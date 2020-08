Alles rund um den Kultroller Vespa

Im Erwin-Hymer-Museum in Bad Waldsee dreht sich am Wochenende, 29. und 30. August, alles um den Kultroller, Vespa von Piaggio, ergänzend zur aktuellen Ausstellung „Freiheit im Kleinformat“, in dem neben Goggomobil, Isetta, Prinz und Co. auch ein Vespa Kleinwagen zu sehen ist.

Unter dem Titel „In 80 Tagen mit der Vespa um die Welt“ berichtet Abenteurer und Vespa-Fahrer Markus André Mayer live jeweils um 11 Uhr und um 16 Uhr von seiner Weltumrundung mit dem Kultroller. Der Kemptener erzählt mit vielen Fotos von seiner 80-tägigen Reise mit drei klassischen Vespa-Rollern, von zahlreichen Begegnungen, wie mit dem Stier, der ihn attackierte, von schmerzenden Gliedern nach acht bis sechzehn Stunden auf dem Sattel, von dem Taifun, dem er gerade so entkam, von holprigen Pisten in Sibirien, von abgefahrenen und geplatzten Reifen, aber auch von tollen Landschaften und Begegnungen mit Gleichgesinnten.

Auch die Museumswerkstatt ist an diesem Wochenende, jeweils um 13 Uhr live vor Ort. Museumsmitarbeiter Andreas Krattenmacher, selbst leidenschaftlicher Vespa-Fahrer, stellt die Geschichte und eine Auswahl historischer Motorroller vor. Zusammen mit dem Vespa-Händler Domenico Sferruzza aus Reute führt er durch die Vespa-Modellvielfalt und gibt Tipps für den Kauf einer Oldtimer-Vespa.

Der Reisebericht und das Werkstattgespräch finden draußen auf der großen Wiese vor dem Museum statt. Bei schlechtem Wetter findet das Programm in der großen Veranstaltungshalle statt. Die Programme um den Kultroller sind im regulären Museumseintritt enthalten. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Das Museum, das Außengelände und das Museumsrestaurant mit Außenterrasse (durchgängig warme Küche) sind von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Schutzmaßnehmen zur aktuellen Corona-Situation: Es gelten in allen Bereichen des Museums die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. Für die Teilnahme an den Vorträgen und für den Restaurantbesuch erfolgt die Platzreservierung vor Ort. Das Museumsteam ist verpflichtet, dort im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen die Kontaktdaten zu erfassen, heißt es in der Ankündigung. Sie würden ausschließlich für eine Anfrage des Gesundheitsamtes erfasst und nach vier Wochen automatisch vernichtet. Alle ausgegebenen Materialien und Plätze werden nach Gebrauch gereinigt.