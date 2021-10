Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum 30. Geburtstag des Weltladen Bad Waldsee gastierte die Berliner Compagnie mit ihrem Stück „Alles Fleisch“ am 16. September 2021, in der Stadthalle Bad Waldsee. Bereits zum fünften Mal gab sich die Theatergruppe die Ehre in der Kurstadt zu spielen.

Zu Beginn der Veranstaltung richtete Christa Göbel, 1. Vorsitzende des Weltladen Bad Waldsee, einige Worte an das interessierte Publikum. „Uns ist es wichtig, dass Fairness nicht nur auf den globalen Süden begrenzt wird. Fairness muss auch bei uns in Deutschland und in unserer Region zu spüren sein – bei allen Produzenten“ vermittelt Göbel in ihrer Ansprache. Im Stück der Berliner Compagnie geht es um unseren Fleischkonsum und die Massentierhaltung mit ihren globalen Auswirkungen. Dabei stellen sich sowohl kritische, als auch unbequeme Fragen, die das Theaterstück durch verschiedene Sichtweisen beleuchtet.

Im Stück selbst prallten Widersprüche aufeinander. Zum einen, der Chef eines Fleischkonzerns, Philipp Schwarte, sowie sein Bruder, der Amtstierarzt, dessen Rolle sich zwischen den Stühlen befand. Seine Frau engagiert sich im Weltladen und die gemeinsame Tochter ist eine leidenschaftliche Tierrechtlerin. Dann gibt es noch die Freundin der Tochter, Hanna, welche die Arbeitsverhältnisse des Fleischkonzerns kritisch betrachtet und darüber auch in der Lokalzeitung berichten möchte. Eine besonders ergreifende und zum Nachdenken anregende Szene des Theaterstücks beschäftigte sich mit einem Arbeiter, der von menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen und der grausamen Schlachtung der Tiere berichtet. Am Ende kamen sogar die Tiere selbst zu Wort, um das Erlebte aus ihrer Sicht zu erzählen.

Das Theater begeisterte das Publikum und regte definitiv zum Nach- und Umdenken an. Wie Göbel in ihrer Einführung bereits erzählte, stellte sich durch das Stück heraus, wie wichtig es ist, die Menschen zu sensibilisieren und auf dieses gesellschaftliche Thema aufmerksam zu machen.

Das Theaterstück der Berliner Compagnie war nicht das letzte Veranstaltungshighlight des Weltladens. Immer wieder begeistert der Verein mit tollen Aktionen.