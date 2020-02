Allerlei über Azteken, Tänze und das Laufen

Die Stadt Bad Waldsee informiert über Kurse der Volkshochschule, für die sich Interessierte noch anmelden können. Dies ist möglich unter der Telefonnummer 07356/303922 oder online unter vhs.bad-waldsee.de.

Ein Spanischkurs (A1) „Für Anfänger ohne oder mit ganz geringen Spanisch-Kenntnissen“ unter der Leitung von Paloma Bernal findet an zwölf Terminen immer dienstags von 17.45 bis 19.15 Uhr statt (VHS, Raum 2). Los geht es am 3. März. Mit Übungen, Spielen und CDs werden die Grundkenntnisse der spanischen Sprache (Vokabular und Grammatik) vermittelt. Die Teilnehmer nutzen das Lehr- und Arbeitsbuch „Caminos Neu A1“, Klett-Verlag (ISBN 978-3-12-514954-0), ab Lektion 1. Die Teilnahme kostet 81 Euro (Kursnummer 201-42200).

Ausdauer trainieren und Laufstil verbessern

Laufen für Anfänger „von 0 auf 10“ heißt er Kurs von Anita Maria Opitz, der am Mittwoch, 4. März, von 19.15 bis 20 Uhr beginnt. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz Tannenbühl. Zusammen trainieren die Teilnehmer ihre Ausdauer, verbessern ihren Laufstil und bereiten sich auf einen Zehn-Kilometer-Lauf vor. Nach Abschluss des Kurses kann nach Absprache an dem gemeinsamen Laufwettbewerb „Lauffieber“ teilgenommen werden. Zum Kursstart sollten die Teilnehmer in Sportkleidung und Laufschuhen erscheinen. Die teilnahme kostet 40 Euro (Kursnummer 201-30211).

Einen Kinoabend mit Filmbesprechung wird in Zusammenarbeit mit dem Seenema und der AG Eine Welt am Mittwoch, 4. März, von 19.30 bis 21.30 Uhr im Seenema, Biberacher Straße 29, angeboten. Es geht um das Drama „Good Morning Karachi“ und um eine junge Frau, die auf der Such ist nach Freiheit und Selbstbestimmung in der Welt der Mode. Die Filmbesprechung handelt vom interkulturellen Zusammenleben. Mubashar Ali Rehmani und Shazia Schweikart, selbst Pakistani, werden bei dem Gespräch ebenso mit dabei sein, wie Eva Ehrmann, Koordinatorin für den Bereich Deutsch als Fremdssprache der VHS Bad Waldsee. Die Teilnahme kostet 7,50 Euro (Kursnummer 201-10802).

Fahrt zur großen Azteken-Ausstellung

Eine Fahrt zur Landesausstellung „Azteken“ in Stuttgart gibt es am Samstag, 7. März, von 7.45 bis 17.55 Uhr. unter der Leitung von Bernd Friedrich. Die Landesausstellung eröffnet einen neuen, vertiefenden Blick auf die Kultur der Azteken. Nach der eineinhalbstündigen Führung nehmen die Besucher an einem 30-minütigen Schokoladenseminar teil. Um 13 Uhr wird der offizielle Teil beendet sein, der Aufenthalt in der Aztekenausstellung ist auch noch danach möglich. Die individuell gestaltete Freizeit endet um 15.45 Uhr (Sammelpunkt im Hauptbahnhof). Treffpunkt für die Hinfahrt ist um 7.45 Uhr im Bahnhof Aulendorf. Der letzte Abmeldetag ist am Montag, 2. März. Die Teilnahme kostet 62 Euro (Kursnummer 201-10108).

Die Gruppe der Orientalischen Tanzgruppe der VHS Bad Waldsee veranstaltet am Samstag, 7. März, im katholischen Gemeindehaus wieder ein Fest von Frauen für Frauen (Leitung: Angelika Hickisch). Einlass ist um 18 Uhr, ab 19 Uhr gibt es eine Show mit Tanzvorführungen der Tanzschulen. In der Pause erwartet die Teilnehmer ein Büfett mit Leckereien (bitte etwas mitbringen, ebenso Teller und Besteck). Getränke können erworben werden. Nach dem offiziellen Teil darf selbst getanzt werden. Für Musik wird gesorgt. Infos gibt es per E-Mail an frauenfest-bad-waldsee-2020@web.de. Die Teilnahme ist kostenlos (Kursnummer 201-20912).