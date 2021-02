Alle Patienten der Klinik Maximilianbad negativ getestet

Vier Corona-Fälle sind in der vergangenen Woche in der Klinik Maximilianbad aufgetreten, daher wurden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Ravensburg und dem Ordnungsamt der Stadt alle Patienten und betroffenen Mitarbeiter im Maximilianbad mittels eines PCR-Test getestet. „Alle 150 Test sind negativ und die Freude und Erleichterung in den Rehakliniken und bei der Stadtspitze entsprechend groß“, teilt Bäderdirektor Peter Blank in einer Pressemeldung mit. Erfreulich sei zudem, dass alle Patienten und Mitarbeiter, die noch unter Quarantäne stehen, weiterhin keine Symptome zeigen. Die medizinische Klinikleitung ist laut Pressemitteilung der Meinung, dass mit Hilfe des hohen Hygienestandards in den Kliniken die Lage immer unter Kontrolle war.