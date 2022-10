Alle kennen den Zeppelin, aber wo ist das Zeppelindorf?

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei einer Wanderung in Friedrichshafen kann man es finden, dieses Dorf in der Stadt. Vom Stadtbahnhof führt der Weg in nördlicher Richtung durch den Riedlewald. Wir, eine kleine Gruppe des Schwäbischen Albvereins Aulendorf, waren gespannt auf die Führung. H. Loeser erwartete uns an der Wirtschaft “Dorfkrug“. Die Siedlung ist eine Gartenstadt, gebaut nach den Plänen der renommierten Stuttgarter Architekten Paul Bonatz und Friedrich Eugen Scholer. Nach dem der Zeppelinkonzern ab 1908 mit Hilfe der Zeppelinstiftung schnell aufgebaut werden konnte und ständig wuchs, wurden viele Arbeitskräfte benötigt. Und diese brauchten Wohnraum, am besten nahe des Werkes. Die Zeppelin-Wohlfahrt wurde gegründet. Innerhalb von 5 Jahren, von 1914-1919, entstand Wohnraum. Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser wurden gebaut. Alle Häuser hatten einen Garten. Besonders nach dem 1.Weltkrieg war die Selbstversorgung der Menschen überlebenswichtig. Wir erfuhren von H. Loeser, dass in den Häusern oft weitaus mehr Menschen wohnten, als angedacht, da die Wohnungsnot sehr groß war. Immer war am Haus auch ein Stall zur Kleintierhaltung. Zur Siedlung gehörte anfangs noch eine kleine evangelische Kirche.

Natürlich durfte in der Dorfgemeinschaft die Geselligkeit nicht fehlen. Der „Dorfkrug“ mit Kegelbahn, der Dorfplatz – zeitweise mit Minigolfplatz - waren beliebte Treffpunkte in der Freizeit. Dem“Dorfkrug“ gegenüber befand sich die „Consum-Anstalt“. Dort wurden Produkte für den täglichen Bedarf verkauft. In unmittelbarer Nähe – über der Straße – stand die Zeppelinmetzgerei mit eigenem Schlachthaus. All das war durch eine Verbindungsstraße geschickt an das Werksgelände angebunden.

Im 2. Weltkrieg wurde Friedrichshafen schwer zerstört, auch das Zeppelindorf wurde getroffen. Beim Wiederaufbau konnte der Gesamtcharakter der Siedlung erhalten werden. Sie ist als besonderes Kulturgut eingestuft und ist heute noch im Besitz der Zeppelin-Wohlfahrt. Hier leben mehr als 300 Menschen bei günstiger Miete. Alle Mitarbeitende, die irgendwie in den vielfältigen Zweigwerken der Stiftung beschäftigt sind, können sich um eine Wohnung bewerben.

Die Wandergruppe war beeindruckt von dem, was H. Loeser über das Dorf erzählt hat. Die Einkehr am See rundete einen gemütlichen und gelungenen Ausflug bei schönem, trockenem Wetter ab.