Wie die Polizei mitteilt, war Passanten am Montagabend gegen 21.20 Uhr in der Bahnhofstraße ein 19-Jähriger am Boden liegend aufgefallen. Der Mann, der sich schon mehrmals übergeben hatte, wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gebracht.