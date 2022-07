Alkoholtestkäufe in Bad Waldsee mit vorbildlichem Ergebnis

Urlaubszeit, Schulferien, Abschlussfeiern – Gelegenheiten gibt es viele, bei denen sich ein kühles alkoholisches Getränk anbieten würde. Doch in den Waldseer Geschäften ist es für Jugendliche laut einer Mitteilung der Stadt nicht so leicht, Alkohol einzukaufen.

Auch in diesem Jahr habe das Ordnungsamt der Stadt zusammen mit der Polizei Testkäufe von Spirituosen und Tabakwaren im Stadtgebiet durchgeführt. Mit der Erlaubnis seiner Eltern und in Begleitung eines Polizeibeamten in Zivil sowie einer Vertreterin der Stadt, begab sich der 16-jährige Testkäufer auf Einkaufstour. Die erwachsenen Begleiter hielten sich dabei im Hintergrund. Fragen nach dem Alter hatte der Minderjährige wahrheitsgemäß zu beantworten und auch seinen Ausweis auf Verlangen vorzulegen. Im Anschluss an den Kaufversuch wurde die Situation von der städtischen Beschäftigten und dem Polizeibeamten, die den Minderjährigen begleiteten, vor Ort aufgeklärt.

Bei insgesamt sieben Kontrollen wurden Supermärkte, Getränkemärkte und Tankstellen überprüft. Alle sieben getesteten Geschäfte hielten sich an das Jugendschutzgesetz und verwehrten den Verkauf. Das Ergebnis sei lobenswert und sollte auch für die Ladenbetreiber Ansporn sein, ihr Personal weiterhin im Jugendschutz zu schulen.