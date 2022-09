Alkoholisierter randaliert und landet in Gewahrsam

Weil er stark alkoholisiert mehrfach gestürzt ist und nicht mehr verkehrsfähig war, nahmen Beamte des Polizeireviers Weingarten am Donnerstagabend einen 20-Jährigen in Gewahrsam, der sich zuvor aggressiv und renitent gegenüber einer Rettungswagenbesatzung gezeigt hatte. Beim Transport im Krankenwagen beleidigte der junge Mann die Einsatzkräfte laut Polizeibericht und versuchte später im Krankenhaus, diese anzuspucken. Nach der ärztlichen Versorgung musste der 20-Jährige die Beamten auf das Polizeirevier begleiten und die Nacht in einer Arrestzelle verbringen. Ihn erwarten nun neben den Kosten für die Übernachtung mehrere Strafanzeigen an die Staatsanwaltschaft. Einen Alkoholtest verweigerte er unterdessen.