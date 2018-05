Algen färben Stadtsee grün

Die aktuelle Badegewässerkarte der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg weist für den Stadtsee in Bad Waldsee eine ausgezeichnete Qualität aus. Dennoch fragen sich einige Besucher und Kurgäste beim Rundgang um das Wahrzeichen der Stadt, warum der See dieser Tage so grün ist.

Wie Rathaussprecher Alfred Maucher auf SZ-Nachfrage mitteilt, ist „der See grün durch die Algen-Blüte und Pollen-Blüte, da gibt es einen Schleier auf dem See“. Der biologische Prozess dazu kann in einfachen Worten so beschrieben werden: Die Blaualge bildet sich auf dem Boden und gelangt mit Gasblasen an die Oberfläche. Dort stirbt die Alge ab, sinkt wieder auf den Boden und wird dort zersetzt. Die Folge: Das Wasser wird trüb.

5000 Besucher im Freibad

Auswirkungen für die Badegäste gibt es trotz der grünlichen Farbe nicht. Schließlich wird der Stadtsee alle zwei Wochen durch das Gesundheitsamt kontrolliert, wie Maucher berichtet, und dabei gab es keine Beanstandungen. Seit der Eröffnung des Bad Waldseer Strand- und Freibads Anfang Mai nutzten bereits rund 5000 Besucher die Möglichkeit, ins kühle Nass zu springen.

Von Kurgästen wurde die „Schwäbische Zeitung“ außerdem auf eine Vielzahl von Fischen im Stadtsee aufmerksam gemacht. Besonders am Uferbereich wimmelt es von kleineren Fischen. Den Grund kennt Maucher: „Junge Fische halten sich vermehrt im Flachwasser auf.“