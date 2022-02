Alfons Fiegel feierte den 90. Geburtstag

Zum 90. Geburtstag haben Oberbürgermeister Matthias Henne und Bürgermeisterin Monika Ludy dem ehemaligen Ersten Beigeordneten der Stadt Bad Waldsee, Alfons Fiegel, am vergangenen Freitag gratuliert, wie es in einer Pressemitteilung heißt. „Zu diesem besonderen Anlass danken wir Ihnen persönlich und im Namen der Stadt Bad Waldsee für Ihren unermüdlichen und großartigen Einsatz in Ihrer 36-jährigen Amtszeit, von 1962 bis 1998, für die Stadt, davon von 1983 bis 1998 als ‚erster‘ Erster Beigeordneter“, so Matthias Henne und Monika Ludy. Mit seiner Persönlichkeit und menschlichen Art, seinem fundierten Fachwissen und Dienstleistungsgedanken habe er sich über Jahrzehnte hinweg für seine Stadt und alle Ortschaften, für die städtischen Betriebe und für die Mitarbeiter in herausragender und unvergesslicher Weise eingesetzt. Dabei sei er sich immer treu geblieben. Mit seinem großen Weitblick für die Stadt, seinem Sinn für Finanzen und seinem Engagement für die Städtischen Rehakliniken habe er maßgeblich dazu beigetragen, dass Bad Waldsee eine aufblühende Gesundheits- und Wohlfühlstadt und zum 1. Januar Große Kreisstadt geworden ist. „Zu Ihrem Geburtstag wünschen wir Ihnen beste Gesundheit und Wohlergehen“, sagten Matthias Henne und Monika Ludy und überreichtem dem Jubilar ein eigens für diesen Anlass angefertigtes Werk des Bad Waldseer Künstlers René Auer. Es zeigt die Ansicht der Stadt und beinhaltet eine Würdigung der Leistungen von Alfons Fiegel, verbunden mit dem Dank der Stadt.