Alexandra Gebhart öffnet ihr Atelier

Die Bad Waldseer Künstlerin Alexandra Gebhart nimmt an der Aktion „Offene Ateliers“ des Internationalen Bodensee Clubs teil und öffnet am Samstag, 9. Juni, von 13 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 10. Juni von 11 bis 18 Uhr ihr Atelier im Oberriedweg 42. Sie ist eine von 16 Künstlern, die Einblicke in ihren Arbeitsbereich gewährt. Zu sehen bekommen die Besucher Malerei und Papierarbeiten. Warum sie sich an der Aktion beteiligt? „Es ist für mich eine tolle Möglichkeit, das breite Spektrum meiner künsterlischen Arbeit zu zeigen – und zwar an dem Platz, an dem ich arbeite.“ Und so versteht Gebhart ihr offenes Atelier als eine Art Heimspiel, weil sie sich in ihren eigenen Wänden authentisch bewegen und Dinge zeigen kann, die sie in Ausstellungen vielleicht nicht berücksichtigt hätte. „Außerdem habe ich eine Garten, wo man Leute verweilen lassen kann. Bei der Aktion kommt man also gut ins Gespräch. Und die Hemmschwelle ist nicht so groß, wie wenn man eine Ausstellung in einer Galerie zeigt. Es ist unkonventioneller“, so Gebhart. Die Aktion findet im Turnus von zwei Jahren statt.