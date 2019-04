Alex Wiest aus Bad Waldsee über zehn Jahre „The Kiss’n’Kills“. Konzert am 5. April im Ravensburger Balthes.

Die Punk’n’Roll-Band „The Kiss’n’Kills“ verbindet geradlinigen Rock’n’Roll mit der Energie des Punk. Ihr Markenzeichen ist eine Bläser-Section aus Trompete, Saxofon und Posaune, was eher aus Ska und verwandten Stilen bekannt ist. Die Band feiert ihr zehnjähriges Bestehen mit einem frisch gepressten Longplayer und einem Release-Konzert am Freitag, 5. April, im Ravensburger „Balthes“. Anlass genug für Tim Jonathan Kleinecke, mit dem Sänger Alex Wiest, der mit den Bandkollegen Ralf Rundel und Joe Rist bereits zu Schulzeiten am Waldseer Gymnasium zusammenspielte, über Band und Musik zu sprechen.

In eurem Selbstporträt fallen neben Rock’n’Roll auch Begriffe wie Punk und Ska – beides finde ich grauenhaft! Warum gefällt mir eure Musik trotzdem?

Das geht vielen Leuten so, wir haben ein sehr gemischtes Publikum. Ursprünglich waren wir vor allem von der Band „Rocket From The Crypt“ inspiriert. Bei manchen Songs hat uns irgendwas gefehlt, dann haben wir ein bisschen Reggae probiert. Und Reggae-Rhythmen beschleunigt und mit Bläsern – das klingt zwangsläufig nach Ska. Aber das sind eher Farbtupfer im Sound. Und Punk bringt die Energie.

Ihr feiert gerade euer zehnjähriges Bandbestehen. Wie habt ihr das geschafft?

Wir sind auch abseits der Bühne befreundet, mit dem Saxer Ralph Rundel und dem Posaunisten Joe Rist habe ich in Waldsee Abi gemacht, mit Gitarrist Michail Goerschel spiele ich seit 20 Jahren. Unser erster Gig war bei meiner Hochzeit, meine Frau gab uns 20 Minuten – das haben wir locker verdoppelt (lacht). Wenn man als Band so lange zusammen ist, geht das nur, wenn alle viel Spaß dabei haben. Wir haben aber auch viel gestritten in den letzten Jahren. Es gab auch ein paar Besetzungswechsel, wegen Studium, Job oder Familie. Unser neuer Drummer, Matt aus England, hat uns noch mal neue Power gegeben. Zur Zeit machen wir um die 15 Gigs pro Jahr.

Ihr veröffentlicht nun eure neue CD?

Ja, bis zum Release-Konzert sollte sie fertig sein. Die Aufnahmen haben wir selbst in Eigenregie gemacht. Für Mix, Mastering und Produktion haben wir uns den Ulmer Produzenten Daniel Konold geangelt. Das Ergebnis ist so, wie wir es wollten.

Das klingt nach einigem Aufwand, auch finanziell.

Allerdings, eigentlich ist das ein teurer Spaß. Vor allem die Vinyl-Ausgaben sind kostspielig, das ist beim Verkauf eher eine schwarze Null als viel verdient. Wir schaffen das auch nur, weil wir alle Gagen in einen Topf werfen und in die Produktionen investieren.

Das heißt, ihr seid unabhängig von einem Plattenlabel. Gab oder gibt es Pläne, das zu ändern?

Wir werden sicher Indie bleiben. Zum einen haben wir uns nie ernsthaft darum bemüht, es kam aber auch kein Label angeflogen und wollte uns berühmt machen. Und wenn jetzt eins käme, würden wir wahrscheinlich erst mal so lange intern diskutieren, bis das Label pleite ist (lacht).

Was erwartet die Zuhörer am 5. April im Balthes?

Eigentlich sind das drei Konzerte: Zuerst spielen wir unser altes Set, aber unplugged. Da kommen wahrscheinlich auch ein paar Gäste auf die Bühne. Dann spielen „Grey Phosphor“ aus Weingarten, bei denen sind auch ehemalige Musiker von uns dabei. Und dann präsentieren wir unsere neue CD, natürlich elektrisch und mit viel Power.