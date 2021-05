Aktuelle Onlineangebote der vhs Oberschwaben

Bislang kann die vhs Oberschwaben aktuell noch keine Präsenzkurse anbieten. Es gibt allerdings Anlass zur Hoffnung, dass das im Juni wieder möglich ist. Die Volkshochschulen sind in der aktuellen Öffnungsstrategie des Landes in der Lockerungsstufe 2 aufgeführt. Das bedeutet: Wenn die Inzidenz in einem Kreis fünf Tage stabil unter 100 liegt und danach weitere 14 Tage, dann ist Präsenzunterricht wieder erlaubt. Viele der geplanten Kurse und Veranstaltungen wurden deshalb in die Monate Juni und Juli verlegt.

Hier die aktuellen Online-Angebote:

Online-Kurs - Zurück zu Dir mit Hatha-Yoga 211-30117D mit Miriam Rimböck; Di., 8.6.2021, 18.00 - 19.15 Uhr, 8 Abende, 13,3 UE 54,70 €

Online Kurs - Hatha-Vinyasa Yoga am Abend 211-30107D mit Tanja Nolte; Mo., 14.6.2021, 17.30 - 18.45 Uhr, 6 Abende, 10,0 UE 52,00 €

Online-Kurs - Indische Küche – Vegan 211-30507D mit Anjali Chaurasiya; Sa, 19.6.2021, 10.30 - 14.30 Uhr, 5,3 UE 26,60 €

Online Kurs - Indische Küche – vegetarisch 211-30504D mit Anjali Chaurasiya; Sa, 26.6.2021, 10.30 - 14.30 Uhr, 5,3 UE 26,60 €

Das gesamte Programm findet sich auf der Homepage www.vhs.oberschwaben.de. Gerne steht Ihnen das Team der vhs Oberschwaben aber auch telefonisch oder per E-Mail zu den üblichen Geschäftszeiten zu Verfügung: Die Geschäftsstelle in Aulendorf ist unter der Tel. 07525/9239340 zu erreichen; E- Mail: info@vhs-oberschwaben.de