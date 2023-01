Aktive Musizierende ausgezeichnet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des Jahreskonzerts wurden verdiente Aktive des Musikvereins Haisterkirch geehrt. Gleich zwei stellvertretende Vorsitzende des Blasmusikkreisverbands Ravensburg, Horst Dölle und Klaus Wachter, waren nach Haisterkirch gekommen, um das Engagement der hiesigen Musikerinnen und Musiker zu würdigen und ins rechte Licht zu rücken.

Klaus Wachter, der sich auch als Fan des Haistergaus bekannte, nahm die Auszeichnungen vor. Ihm war es ein besonders Anliegen, der gesamten musikalischen Gemeinschaft ob ihres kulturellen und ehrenamtlichen Engagements Lob und Anerkennung auszusprechen.

Die einzelnen Musiker wurden von ihm vorgestellt und deren ganz besondere Leistungen gewürdigt. Aufgefallen ist, dass viele der Ausgezeichneten nicht nur musikalisch aktiv sind, sondern auch noch bei Servicediensten wie beispielsweise beim Alteisen sammeln wacker mithelfen.

Für aktives Musizieren gab es vom Blasmusiklandesverband die entsprechenden Ehrenzeichen und Urkunden. Die Ehrennadel in Bronze (10 Jahre) erhielt Markus Büchele. Die Ehrennadel in Silber (für 20 Jahre) wurde überreicht an: Matthias Fimpel, Verena Maucher, Tina Münsch und Nadine Tessling.

Mit der Ehrennadel in Gold plus Urkunde (30 Jahre) wurden ausgezeichnet: Christian Fitz und Florian Hubl. Letzterer wurde dazu mit der Dirigentennadel in Silber für seine 15-jährige verdienstvolle, musikalische Leitung von Musikkapellen ausgezeichnet. Eine besondere Auszeichnung gab es dazu für Siegfried Maucher, dem die Ehrennadel in Gold mit Diamant plus Ehrenbrief für 40-jährige aktive Tätigkeit überreicht wurde. Besonders viel Applaus gab es dann für drei Musikanten, die schon 50 Jahre und mehr aktiv musizieren. Die Ehrennadeln in Gold mit Diamant für 50-jährige aktive Tätigkeit wurden Joachim Sontag und Georg Ströbele und gar für 60 Jahre Alfred Bohner ans Revers geheftet. Dazu gab es die entsprechenden Ehrenurkunden.

Geradezu prasselnd war dann der Beifall für Franz Fimpel, der zum Ehrenmitglied des Musikvereins Haisterkirch ernannt wurde. Denn er war in den 50 Jahren als aktiver Musiker Rekordhalter bei den Probenbesuchen. Sein Trainingsfleiß war einfach vorbildlich. Dafür gab es von Oberbürgermeister Matthias Henne noch einen kräftigen Händedruck.