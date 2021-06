Aktionsbündnis ruft zu Protest auf

Das Aktionsbündnis Sicherer Hafen Bad Waldsee ruft gemeinsam mit den Seebrücken Baden-Württemberg dazu auf an den bundesweiten Aktionstagen am Samstag, 19 Juni., und Sonntag, 20. Juni. teilzunehmen.

„Uns ist es wichtig, erneut deutlich zu machen, dass zahlreiche Städte und Kommunen in Baden-Württemberg aufnahmebereit sind. Das Landesaufnahmeprogramm, dass in dem Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung festgeschrieben wurde, muss schnell umgesetzt werden - das Warten, zum Beispiel auf eine neue Bundesregierung nach der Bundestagswahl, kann den Menschen an Europas Außengrenzen nicht zugemutet werden“, so Ulrich Baumann vom Aktionsbündnis Sicherer Hafen Bad Waldsee anlässlich des Weltflüchtlingstages am 20. Juni.

Von 14 bis 16 Uhr und von 18.30 bis 20.30 Uhr wird am Samstag in Bad Waldsee auf dem Kirchplatz St. Peter eine Open-Air-Ausstellung mit Info-Stühlen und Info-Kartons organisiert.