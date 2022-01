Aktionen der Netze BW zahlen sich aus

Doppelten Grund zur Freude gibt es in Bad Wadsee. Christoph Müller, Vorsitzender der Geschäftsführung der Netze BW, und Alexander Schuch, Kommunalberater der Netze BW, besuchten jüngst die gerade zur Großen Kreisstadt ernannte Kommune und übergaben im Beisein von Oberbürgermeister Matthias Henne zwei Spendenschecks – einmal an den Kulturverein Spektrum K, zum anderen an den Waldkindergarten „Schorrenwichtel“ Bad Waldsee. Beide Zuwendungen sind Ergebnisse aus Netze BW-Aktionen, teilt die Stadt Bad Waldsee mit.

„Dieser Besuch ist ein ganz besonders willkommener Besuch“, so Oberbürgermeister Matthias Henne. „Die Netze BW ist unser langjähriger Partner bei der Stromversorgung. Ich freue mich auf das gemeinsame Treffen und den Austausch, ganz besonders, wenn sie für zwei unserer Einrichtungen auch noch je einen Scheck mit im Gepäck hat. Diese wertvolle Unterstützung hilft genau da, wo es besonders nötig ist.“

„Auch für uns sind das die attraktivsten Termine“, sagt Christoph Müller, „denn wir kümmern uns nicht nur darum, dass die Energiewende gelingt und der Strom zuverlässig in die Steckdosen kommt. Wir engagieren uns auch gerne in den Bereichen Soziales, Bildung und Sport. Mit solchen Aktionen, die für alle gewinnbringend sind, stärken wir die Gesellschaft und zeigen den Menschen vor Ort, dass wir für sie da sind.“

Die erste Spende geht an den Kulturverein Spektrum K. Der Verein erhält die Spende aus dem Projekt „Netze BeWegt sich“. Um in der Corona-Pandemie ein besonderes Zeichen zu setzen, rief die Netze BW die Aktion ins Leben, die gleich zweierlei Mangel beseitigen sollte: den Bewegungsmangel und die Ebbe in den Kassen der Kulturvereine. Dabei lobte der Netzbetreiber für jeweils 25 000 Kilometer, die die Mitarbeiter bei sportlichen Aktivitäten zurückgelegen, 2000 Euro an einen kulturschaffenden Verein aus. Vier Einrichtungen konnten so bedacht werden, eine davon ist der Kulturverein Spektrum K. Mit seinem bunten und vielfältigen Angebot prägt der Verein seit Jahren das kulturelle Leben in der Stadt.

Die zweite Einrichtung, die mit einem Scheck unterstützt wird, ist der neue Waldkindergarten Bad Waldsee. Die „Schorrenwichtel“ profitieren von der sogenannten „Portospendenaktion“. Bei diesem Projekt spendet die Netze BW für jede Online-Meldung des Zählerstands das dadurch eingesparte Porto, aufsummiert pro Kommune und Jahr, an eine gemeinnützige Organisation vor Ort. So sind für Bad Waldsee 4096,80 Euro zusammengekommen. „Wir sind stolz, so eine große Spendensumme zu erhalten“, berichtet Gerlinde Buemann Fachbereichsleiterin Schulen/Bildung/Betreuung der Stadt Bad Waldsee, „denn das Geld, das hier übergeben wird, hat der Waldkindergarten auch den Bürgerinnen und Bürgern von Bad Waldsee zu verdanken. Diese Finanzspritze kommt uns sehr gelegen. Damit können wir mehrere Ideen, wie ein neues Tipi oder ein Photovoltaik-Panel für die Lichtversorgung in unserem Bauwagen unkompliziert anschaffen.“

Immer mehr Menschen teilen der Netze BW den Stand ihres Stromzählers online mit. Rund 70 Prozent der Zählerstandsmeldungen gehen laut Mitteilung mittlerweile auf elektronischem Weg ein. Seit Beginn der Aktion vor drei Jahren hat sich der Anteil derer, die auf den Postkartenversand verzichten, fast verdoppelt. So wurden pro Jahr um die 700 Vereine, Aktionen oder Einrichtungen in ganz Baden-Württemberg unterstützt – mit Beträgen zwischen 100 und mehreren Tausend Euro.