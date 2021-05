Aktion zum Weltladentag

Der Weltladentag wird am 8. Mai begangen. Hunderte Weltläden machen bundesweit und in den Sozialen Medien mit #GönnDirWandel auf die Notwendigkeit einer sozial-ökologischen Veränderung aufmerksam, heißt es in einer Mitteilung des Bad Waldseer Weltladens. Die Läden wollen demnach darauf aufmerksam machen, dass es einen grundlegenden Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft brauche und dass der Faire Handel dabei als Kompass dienen könne.

Der Weltladen Bad Waldsee beteilige sich seit mehr als 20 Jahren am Weltladentag, dem politischen Aktionstag der Weltläden. In den vergangenen Jahren hätten sich die Weltläden zusammen mit dem Forum Fairer Handel und der Initiative Lieferkettengesetz erfolgreich für ein Lieferkettengesetz eingesetzt, das derzeit im Bundestag diskutiert werde. Die Fair-Handels-Organisationen würden seit 50 Jahren weltweit alternative Geschäfts- und Wirtschaftsmodelle leben, bei denen Gemeinwohl und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehe.

Viele der tiefgreifenden sozio-ökonomischen und ökologischen Krisen würden durch die Corona-Pandemie noch verstärkt. In weiten Teilen der Welt nehme die soziale Ungleichheit zu, Umweltzerstörung und Klimawandel schreiten voran.

Im Rahmen der Aktion #GönnDirWandel sollen Bürger Impulse erhalten, wie sie im eigenen Alltag zu mehr Solidarität, Nachhaltigkeit, Respekt, Gleichberechtigung, Transparenz und Dialog beitragen können. Interessierte finden die bunten Karten am 8. Mai von 9 bis 14 Uhr als „Wandel to go“ am Platz vor dem Weltlladen zum Mitnehmen. Auch eigene Ideen können auf die karten geschrieben werden.

Die Aktion ist coronakonform organisiert.