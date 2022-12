Aktion Weihnachtspäckchen Bad Waldsee 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vielen herzlichen Dank an alle Spender/innen die auch dieses Jahr wieder die Aktion mit unterstützt haben.

Dank der Hilfe in Form von vielen Sachspenden wie Lebensmittel, Drogerieartikel, gebrauchte und neue Spielsachen, Spiele, Puzzle, Bücher, Kleidung sowie Geldspenden und Gutscheinen im Wert von 1700 Euro konnte Manuela Pietsch wieder einige Geschenke und Pakete an Bedürftige verteilen.

55 gepackte Weihnachtstüten/Pakete mit Lebensmitteln, Drogerieartikeln, Spielwaren, Gutscheinen und Geld wurden an bedürftige Rentner und Familien in Bad Waldsee verteilt, überwiegend gingen diese an die Suppenküche in Bad Waldsee für die diesjährige Weihnachtsfeier.

Einige Pakete mit Lebensmitteln, Drogerieartikeln, Gutscheinen sowie dringend benötigter Kleidung/Schuhen/Bettwäsche et cetera wurden übergeben an die Obdachlosenhilfe Württemberger Hof (Herrn Ness) in Ravensburg sowie an den „Kontaktladen Die Insel“ ZfP Weissenau an Herrn Hertenstein (Anlaufstelle für Suchtkrankenhilfe – die teils obdachlos sind). Die Kinderbücher werden an die Kinderstiftung Ravensburg im Allgäu weitergegeben.

Die vielen gespendeten Spielsachen, Spiele, Puzzle sowie Kinderkleidung und Kinderschuhe überbringen wir persönlich an das "Kinderhaus Bodensee in Hohenfels“. In dem Kinderhaus am Bodensee werden traumatisierte zwei- bis elfjährige Kinder aus problematischen, schwierigen Familienverhältnissen aus den Landkreisen Konstanz, Ravensburg, Sigmaringen und Tuttlingen aufgenommen und psychologisch betreut.

Vorab wurden einige gebrauchte sowie neue Kleidung und Schuhe an die Kirchlichen Kleiderstuben in Bad Waldsee und Bad Wurzach übergeben.