Aktion Weihnachtsfreude bringt Geschenkpakete nach Rumänien

Das Hilfswerk Hoffnung startet wieder die Aktion „Weihnachtsfreude“, um bedürftigen Menschen in Rumänien zu helfen. Sechs Sattelzüge sollen Ende November Hilfsgüter und Geschenke zu Menschen bringen, die so gut wie nichts haben. Mit einer kleinen Geld- oder Sachspende kann jeder etwas beitragen.

Die positiven Entwicklungen der letzten Jahre in Rumänien hat die Coronakrise dramatisch ausgebremst. Am schlimmsten trifft es die Armen. Tagelöhner und Saisonarbeiter können kaum ihre Familien ernähren, geschweige denn ihren Kindern warme Kleidung für den Winter kaufen. Die zehn Sozialwerke in Rumänien, mit denen das Hilfswerk „Hoffnung“ zusammenarbeitet, stehen an vorderster Front und brauchen Unterstützung. Neben Geschenkpaketen für bedürftige Familien und alte Menschen werden auch Lebensmittel für die Suppenküchen und Spielsachen für das Kindergartenprojekt vom Hilfswerk gesammelt.

Von der letztjährigen Verteilaktion der Geschenkpakete profitierte beispielsweise die Familie Dumitru, die im November vergangenen Jahres durch einen Brand ihr gesamtes Hab und Gut verlor. Ihr jüngste Kind wurde zwei Wochen nach dem Unfall geboren. Genau in der Zeit verteilten Mitarbeiter des Hilfswerks die Pakete und konnten ihre große Not etwas mildern.

Vorschläge für den Inhalt eines Geschenkpaketes sind haltbare Lebensmittel (beispielsweise Mehl, Margarine, Honig, Kaffee), Süßigkeiten (Schokolade, Kekse, Bonbons), Hygieneartikel (Zahnbürste, Zahnpasta, Duschgel, Creme) und Spielzeug (Malstifte mit Malblock, Spielzeugautos, kleine Puppen, Puzzles). Die Lebensmittel müssen mindestens bis zum 31. Dezember haltbar sein. In die Pakete dürfen keinesfalls frischen Lebensmittel, wie Wurst und Käse. Alles sollte in stabilen Kartons verpackt sein.

Annahme ist Donnerstag, 11. November, von 13 bis 18 Uhr am Kiesparkplatz am Freibad in der Robert-Koch-Straße in Bad Waldsee. Vor Ort wird um Einhaltung der Hygienemaßnahmen gebeten. Es gilt eine Abstands- und Maskenpflicht, Spender werden gebeten im Auto zu warten, bis sie an der Reihe sind. Auch eine Geldspende trägt dazu bei, Menschen in Rumänien zu helfen und ihnen eine Weihnachtsfreude zu bereiten. So können die Transportkosten und zusätzliche Hilfsgüter finanziert werden.

Weitere Informationen bekommen Interessierte auf der Internetseite www.hoffnung.org, per E-Mail an: info@hoffnung.org oder per Anruf unter 07183 / 93 19 80. Die Überweisung der Geldspende unter dem Stichwort „Weihnachtsfreude“ muss auf folgendes Konto erfolgen: Kreissparkasse Waiblingen, IBAN: DE48 6025 0010 0006 0076 67, BIC: SOLADES1WBN.