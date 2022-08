Aktion Stadtradeln: Waldseer toppen Ergebnis vom Vorjahr

Vom 25. Juni bis 15. Juli hat die Stadt Bad Waldsee an der Aktion Stadtradeln teilgenommen. Wie in einer Pressemitteilung zu lesen ist, wurden insgesamt 76 755 (Vorjahr: 62 954) Kilometer von insgesamt 257 Teilnehmern in 24 Teams (171 Teilnehmer in 19 Teams) geradelt.

So konnten in und um Bad Waldsee mehr als zwölf Tonnen CO2 eingespart werden, heißt es seitens der Stadt.

Unternehmen radelt an die 12 000 Kilometer

Neben dem „Offenen Team Bad Waldsee“ wurden folgende weitere Teams gebildet:

Versandhaus Walz GmbH, LRG-Möhre, Weinstube Hasen, Team Strandfigur, DAV, Rund um den Hafendeckel, Erwin Hymer Museum, Gymnasium Bad Waldsee, TG Bad Waldsee Handball, Primelgässler, Raiba-Reute-Radler, OGV Reute-Gaisbeuren, Landfrauen Mittelurbach/Haisterkirch, Faustballer Budderwoich, Kreissparkasse in Bad Waldsee, Radexpress Ballenmoos, Gymnasium Klasse 5c, Saluvet, Turbo2, VBAO Team Bad Waldsee, Grün, Sportgruppe Süd und Große Kreisstadt Bad Waldsee – Verwaltung.

Mit insgesamt 36 Teilnehmern ist das Team Versandhaus Walz GmbH zusammen insgesamt 11 579 Kilometer geradelt und hat als kilometerstärkste Gruppe den Gruppenpreis gewonnen – eine sportliche Team-Überraschung, die vom Fürstlichen Golf-Resort Bad Waldsee zur Verfügung gestellt wird.

Gutscheine verlost

Unter allen Teilnehmern wurden zudem drei Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 100 Euro in einem Fahrradfachgeschäft verlost. „Glücksfee“ war Oberbürgermeister Matthias Henne. Die Gewinner heißen Ralf Sigg, Jakob Riether und Luka Jovanovski.

Erwähnenswert ist laut Mitteilung auch das Ergebnis der Gruppe „LRG-Möhre“. Sie hat mit 14 aktiv Radelnden insgesamt 10 544 Kilometer zurückgelegt, was einem Pro-Kopf-Ergebnis von 753,1 Kilometern entspricht.