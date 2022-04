Aktion mit „Messfahrrädern“ in Bad Waldsee: Diese Abstände sollten Autofahrer beim Überholen einhalten

Radfahrer aus dem städtischen Arbeitskreis Radverkehr haben in Bad Waldsee ein Abstandsmessprojekt initiiert. Zur öffentlichen Auftaktveranstaltung am Samstag, 30. April, um 10 Uhr sind alle Interessierten auf den Grabenmühlplatz eingeladen, teilen die Veranstalter in einem Presseschreiben mit. Mit dabei sind Vertreter der Stadt, des Gemeinderats, des Stadtseniorenrats, der Lauf-Rad-Gemeinschaft (LRG) Möhre und der Waldseer Radsportler Daniel Steinhauser.

Im Rahmen seiner Kampagne „Mit Abstand sicher“ verleiht der Landesverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Messsensoren, die fest ans Fahrrad montiert werden und die Abstände zwischen Fahrrad und Autos oder Lastwagen bei Überholvorgängen genau messen.

Mindestabstand innerorts: 1,5 Meter

Bekanntlich dürfen Radler seit 2020 innerorts nur überholt werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten wird, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Außerhalb von Orten und wenn Kinder dabei sind müssen es mindestens 2 Meter Sicherheitsabstand sein.

Die Realität sieht laut Pressemitteilung jedoch vielerorts anders aus: Wer auf dem Fahrrad unterwegs ist, wird häufig mit geringerem Abstand überholt. Das hinterlässt das Gefühl, sich nicht sicher zu fühlen und führt bisweilen zu rechtswidrigem Radfahren auf Gehwegen oder zur Vermeidung von Radfahrten.

Viele Engstellen in Bad Waldsee oder auch in Reute

In Bad Waldsee sei dies besonders an Engstellen wie in der Friedhof- und der Frauenbergstraße der Fall, aber auch in der Bahnhofstraße oder in Reute an der Landesstraße 285.

Mit den sogenannten Open-Bike-Sensoren hat der ADFC Messgeräte entwickeln lassen, mit denen in verschiedenen Städten möglichst flächendeckend Daten gesammelt werden, um Gefahrenstellen auszumachen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Gemessen wird der Überholabstand zum Fahrrad, die Uhrzeit und der Ort.

Zusammen mit der Stadt die gefährlichen Stellen verbessern

Nach dem Messzeitraum können in der Auswertung die Straßenabschnitte ausgemacht werden, auf denen die Sicherheitsabstände unterschritten werden. Zusammen mit der Waldseer Stadtverwaltung sollen danach Maßnahmen zur Sensibilisierung und für mehr Sicherheit auf dem Fahrrad diskutiert und möglichst umgesetzt werden, teilen die Veranstalter in dem Schreiben mit.

Am Samstag, 30. April, um 10 Uhr wird das Abstandsmessprojekt öffentlich auf dem Parkplatz Grabenmühle vorgestellt. Nach der Vorstellung der Messgeräte werden drei Messfahrräder gleich losfahren und in einer Tour durch die Stadt erste Daten sammeln.

Proberunden mit „Messfahrrad“ sind möglich

Fest steht, dass Radsportler und Spendensammler Daniel Steinhauser auf eines der Fahrräder steigen wird, um eine erste Messfahrt zu machen. Auch Interessierte können eine kleine Proberunde mit einem „Messfahrrad“ drehen.