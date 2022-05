Aktion in Bad Waldsee: Fundfahrräder werden versteigert

Auf dem Parkplatz der Friedhofstraße 12 (Parkplatz der alten Feuerwehr) in Bad Waldsee werden am Freitag, 6. Mai, ab 13.30 Uhr die bei der Stadtverwaltung gesammelten Fundfahrräder versteigert. Das teilt die Stadt mit. Ab 13 Uhr können die Fahrräder besichtigt werden. Alle Fundgegenstände werden nur gegen Barzahlung ausgegeben, heißt in der Pressemitteilung der Stadt.

Letzte Chance für Personen, die ihr Fahrrad verloren haben: Wer der Meinung ist, dass sein Eigentum als Fundsache länger als ein halbes Jahr bei der Stadtverwaltung verwahrt wurde, hat nun die letzte Gelegenheit, den zur Versteigerung stehenden Fundfahrradbestand einzusehen und seine Eigentumsverhältnisse am Fundfahrrad nachzuweisen.

Für diese Besichtigung ist nach Angaben der Stadt eine Terminvereinbarung erforderlich, da die Fundfahrräder außerhalb des Bürgerbüros gelagert werden. Weitere Infos erteilen die Mitarbeiter im Fundbüro des städtischen Bürgerbüros, Telefon 07524/94-1714.