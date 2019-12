Kreis Ravensburg/Bad Waldsee (sz) - Der Landkreis Ravensburg strebt den Titel Fairtrade-Landkreis an, der durch den gemeinnützigen Verein „TransFair“ verliehen wird – sofern bestimmte Kriterien erfüllt sind. Wie viele davon der Landkreis bereits erfüllt und welche noch anzugehen sind, war Gegenstand eines Treffens, zu dem das Landratsamt laut Pressemitteilung unlängst Fachleute und bereits zertifizierte „Fairtrade-Towns" und „Fairtrade-Schools" sowie „Weltläden" eingeladen hatte.

So müssen beispielsweise bezogen auf die Einwohneranzahl des Landkreises mindestens 39 Geschäfte und 20 Gastronomiebetriebe sowie zwei Schulen, zwei Kirchengemeinden und zwei Vereine im Landkreis Ravensburg fair gehandelte Produkte anbieten oder verwenden, damit sich dieser offiziell Fairtrade-Landkreis nennen darf, wie Kerstin Dold erläuterte, die Klimaschutzmanagerin im Landratsamt und Ansprechpartnerin für das Projekt. Zusätzlich vorzuweisen sind laut Mitteilung des Landratsamt ferner ein (bereits gefasster) Kreistagsbeschluss zur Unterstützung des Fairen Handels und eine Steuerungsgruppe zur Koordination weiterer Aufgaben und Aktivitäten. Diese wurde deshalb auch gleich am Ende des Vernetzungstreffens gegründet. Ein Großteil der Anwesenden konnte aus eigener Erfahrung praktische Tipps beisteuern. So wurde das Welfen-Gymnasium Ravensburg erst wenige Tage zuvor zur Fairtrade-School zertifiziert, die Edith-Stein-Schule Ravensburg und das Berufliche Schulzentrum Wangen tragen den Titel bereits. Auch die Kommunen Amtzell, Bad Waldsee, Ravensburg und Wangen sind zertifiziert, Aulendorf und Isny folgen demnächst.

Welche Bedeutung Fairer Handel hat, um die Lebensbedingungen von Kleinbauernfamilien und Plantagenarbeitern im globalen Süden nachhaltig zu verbessern, verdeutlichte Thomas Hoyer in einem Kurzvortrag. Der Vorstand der WeltPartner eG in Ravensburg hat nach Angaben des Landratsamts bereits einige Kommunen im Fairtrade-Prozess unterstützt und wird auch den Landkreis Ravensburg fachkundig begleiten. Um das Engagement auch im Landratsamt selbst weiter voranzubringen, wurde der Personalrat des Landratsamtes in das Projekt miteinbezogen.

Das Zusammenwirken des Ansatzes „Fair" mit „Bio" und „Regional" war ein weiteres Thema, weshalb Katharina Eckel, die Regionalmanagerin der „Bio-Musterregion Landkreis Ravensburg" an diesem Austausch ebenfalls teilnahm, wie das Landratsamt abschließend mitteilt.