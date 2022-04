Änderungen bei den Parkplätzen auf dem Waldseer Bleicheplatz

Mit dem Ausbau der Bleichestraße wird der zweite Abschnitt des städtebaulichen Projektes „Altstadt für Alle“ im Laufe dieses Jahres umgesetzt. Das teilt die Stadt Bad Waldsee mit. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich schon am kommenden Montag, heißt es in der städtischen Mitteilung. Im Zuge der Arbeiten, die in den nächsten Wochen anstehen, ergeben sich Auswirkungen auf den Bleicheparkplatz.

Tiefbauarbeiten starten

Nachdem in den letzten Tagen das Parkplatzprovisorium im ehemaligen Fischzuchtgelände in Betrieb gegangen ist und die Verpflanzung der Bäume im Grabenmühleplatz erfolgreich umgesetzt werden konnte, beginnen nun die Tiefbaumaßnahmen zum Ausbau der Bleichestraße, schreibt die Verwaltung in einer Pressemitteilung.

Mit dem Umbau der Bleichestraße würden zwei sichere Querungsmöglichkeiten vom Bleicheparkplatz zum Grabenmühleplatz erstellt. Die bestehenden Busbuchten würden zudem durch barrierefreie Zu- und Ausstiegsmöglichkeiten am Fahrbahnrand ersetzt.

Neues Tor zur Stadt

„Die Umgestaltung des Grabenmühleplatzes soll dann als nachfolgender Bauabschnitt im kommenden Jahr durchgeführt werden. Über diesen Umbau sollen attraktive und barrierefreie Verbindungen von der Bleichestraße in die Altstadt ermöglicht werden. Gleichzeitig soll der Platz als Tor zur Stadt mit erhöhter Aufenthaltsqualität aufgewertet werden“, heißt es in dem Schreiben weiter.

In den ersten etwa drei bis vier Wochen der Baumaßnahme werden laut Stadt die provisorischen Behelfsstraßen hergestellt. „Auf diesen Behelfsstraßen soll der Verkehr während der Sperrung der Bleichestraße abgewickelt werden.“ Der übergeordnete Verkehr werde über eine asphaltierte Behelfsstraße auf dem Bleicheparkplatz geleitet.

Zur verkehrlichen Anbindung der Altstadt werde ebenfalls die Herstellung provisorischer Verkehrsflächen notwendig. „Die nächsten beiden Wochen wird voraussichtlich hauptsächlich auf dem Bleicheparkplatz gearbeitet. Der Verkehr auf der Bleichestraße selbst und die Erreichbarkeit der Altstadt ist dadurch kaum betroffen“, teilt die Stadt weiter mit.

Parkplätze müssen gesperrt werden

Die Arbeiten wirken sich nach weiteren Angaben der Verwaltung jedoch auf den Bleicheparkplatz selbst aus. So werde die Parkplatzzufahrt bei der Ölmühle vorübergehend gesperrt. „Der Parkplatz ist jedoch über die Hauptzufahrt von der Bleichestraße aus sowie von der Steinacher Straße aus erreichbar.“

Für die Arbeiten müssen Parkplätze gesperrt werden. Ein Ersatz hierfür steht auf dem Parkplatz-Provisorium im ehemaligen Fischzuchtgelände zur Verfügung, so die Stadt. Ziel sei es, auch während der Bauzeit den Anteil von kostenpflichtigen und kostenfreien Parkplätzen annähernd zu erhalten.

Neue Einteilung für kostenlose und kostenpflichtige Parkplätze

„Um dies sicherzustellen, gibt es ab nächster Woche eine neue Parkplatzeinteilung auf dem Bleicheparkplatz. Die kostenfreien Parkplätze befinden sich auf dem Parkplatzprovisorium sowie im nördlichen Drittel des Bleicheparkplatzes im Bereich der Ölmühle. Alle anderen Parkierungsflächen sind kostenpflichtig“, erläutert die Stadt.

Wegen der Baustelle müssen auch die bestehenden Parkscheinautomaten versetzt werden. Erst nachdem die Verkehrsprovisorien fertiggestellt seien, würden die Arbeiten an der Bleichestraße selbst beginnen können. „Grob abgeschätzt dürfte dies noch etwa drei bis vier Wochen dauern“, so die Stadt abschließend.