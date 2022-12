Adventszauber an der Eugen-Bolz-Schule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr fand unser jährlicher „Adventszauber“ an der EBS statt. Interessierte Eltern und zukünftige Schulkinder konnten die Eugen-Bolz-Schule einmal ganz anders erleben. An verschiedenen Stationen boten die MitarbeiterInnen der Grundschule Spiel, Spaß und so manche Leckerei – natürlich passend zum Thema Advent und der Vorweihnachtszeit.

So wurden an diesem Nachmittag Weihnachtskarten vor dem GreenScreen erstellt, Gletscherspalten sportlich überwunden, in der Weihnachtsbäckerei Plätzchen verziert (und natürlich genascht), Weihnachtsgeschichten gelesen, Buttons gebastelt und vieles mehr.

Vielen Dank auch an die SMV und die Französisch-SchülerInnen mit Hr. Martinez, die unsere Gäste mit Köstlichkeiten wie Punsch und Crêpes versorgten. Wir freuen uns schon auf den nächsten Adventszauber!