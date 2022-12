Adventstour 2022 des Männerchors fand großen Anklang

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die intensive Vorbereitung des Männerchors Haisterkirch auf die Adventstour 2022 durch Chorleiterin Katrin Reichle hat sich voll gelohnt. Denn die 45-köpfige Sangesschar des Männerchors Haisterkirch – mit vielen Sängern aus der Kernstadt – erfreute nach der zweijährigen durch die Corona-Pandemie bedingten Pause in diesem Jahr wieder bei sieben Auftritten viele Menschen. Grippebedingt war die Sängerschar zuletzt nahezu halbiert.

Die neuen Sänger meisterten die große Herausforderung glänzend und waren mit Eifer dabei wie die langjährigen Sangeskameraden. Angefangen hatte die Adventstour beim Sonntagabendgottesdienst in Haisterkirch. Es folgten das Adventssingen im Wohnpark am Schloss und beim „Rathaus-Advent“ in Bad Waldsee. Am zweiten Adventssonntag erfolgte dann die gesangliche Umrahmung des Gottesdienstes in der Kloster-Pfarrkirche St. Peter (Reute). Auch die Seniorinnen und Senioren von Haisterkirch wurden am 14. Dezember mit vorweihnachtlichem Liedern und Texten erfreut.

Wenige Tage Tage vor Heiligabend am Montag, 19. Dezember, beglückten die Sänger beim traditionellen Kapellensingen im Haistergau eine treue Zuhörerschaft in Ehrensberg und in Hittisweiler.

Schon traditionsgemäß wurden die Sänger in Ehrensberg und Hittisweiler von spendablen Weilerbewohnern nicht nur mit dankbarem Beifall, sondern auch mit feinem Gebäck sowie heißen und wärmenden Getränken belohnt.

In Hittisweiler erfolgte der Auftritt im Freien vor dem Haus Gambichler, wenige Meter entfernt von der im Scheinwerferlicht hell erleuchteten, nett weihnachtlich geschmückten Hittisweiler Kapelle „Maria Schnee“.

Auch am Ende der Adventstour 2022 gab es nochmals richtig dankbaren, herzlichen Beifall für die Sänger und ihre Chorleiterin Katrin Reichle. Auf diese Weise wurde das lobenswerte, ehrenamtliche gesangliche Engagement zur Freude vieler Menschen nochmals gewürdigt.