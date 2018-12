Adventskonzert begeistert das Publikum

Es gehört zur langjährigen Tradition, dass der Männerchor Haisterkirch kurz vor Weihnachten in der Säulenhalle der Klinik im Hofgarten ein Adventskonzert anbietet. Seit nun fast 30 Jahren gibt es diese jährliche Konzertfolge, die durch Barny Bitterwolf ins Leben gerufen worden war. Am dritten Adventssonntag trug der Chor unter der Leitung von Katrin Reichle mehr als 20 adventliche Weisen und Melodien sowie besinnliche Texte vor.

Wie schon in all den Jahren zuvor war der Zustrom zu dieser Veranstaltung groß. Etwa 150 Zuhörer – darunter zahlreiche Hausgäste – ließen sich durch die gesanglichen, musikalischen und textlichen Beiträge auf das Weihnachtsfest einstimmen. Eine erfreuliche Zusage hatte ein achtköpfiges Bläserensemble der Musikkapelle Haidgau gegeben, so dass ein abwechslungsreiches Konzertprogramm geboten werde konnte. Dirigent Klaus Wachter hatte eine passende Auswahl mit bekannten Weihnachts- und Adventsliedern zusammengestellt.

Die Musikanten aus Haidgau – vier junge Frauen und vier Männer – eröffneten den Konzertreigen mit dem anspruchsvollen Stück „Mohrentanz“, das reizvoll und variantenreich zum Vortrag kam. Besonders gefielen dem Publikum auch die vom Bläserensemble intonierten Weisen, wie der wohlklingende „Andachtsjodler“, „Adeste fidelis“, „ Wir freuen uns, es ist Advent“ oder „Santa Claus is coming to town“. In drei Blöcken (Eröffnung, Adventliches, Weihnachtliches) präsentierte der Männerchor sein Liedgut und bekam für den harmonischen Gesang viel Applaus. Dass sich die vielen Proben gelohnt haben, zeigte sich bei den erstmals zum Vortrag kommenden Liedern wie „Advent ist ein Leuchten“, „Machet die Tore weit“, „Immer, wenn es Weihnacht wird“ und „Weihnacht ist bald“. Ohne Zugabe durften die Sänger nicht vom Bühnenplatz und sangen dann voller Inbrunst „Weihnachten bin ich zu Haus“. Sänger und Bläser durften sich am langanhaltenden Applaus erfreuen. Mit dem amerikanischen Weihnachtslied „Little Drummer Boy“ (Der kleine Trommler) hatte ein Doppelquartett des MCH in der Besetzung mit Ralf Weber, Johann Merk, Werner Hirsch, Timm Scheifele, Regieführer Pfr. Stefan Werner, Gebhard Maucher, Herbert Eisele und Ernst Blaser eine zauberhafte, gesangliche Überraschung parat. Die freiwilligen Spenden der Konzertbesucher kommen dem Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach zu Gute.