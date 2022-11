Adventskalender der Bildungsstiftung Bad Waldsee noch bis 30. November erhältlich

Bereits zum zehnten Mal legt die Bildungsstiftung Bad Waldsee einen Adventskalender auf, dessen Erlös Schulen, Kindergärten und weitere Einrichtungen in Bad Waldsee zugutekommt, die sich für die (Aus-) Bildung von Kindern und Jugendlichen einsetzen. Das teilt die Bildungsstiftung in einem Presseschreiben mit.

Der Kalender kann noch bis Ende November zu je fünf Euro in mehreren Geschäften und Bankfilialen der Kurstadt erworben werden.

Auch das zehnte Titel-Motiv des Stiftungskalenders wurde vom stadtbekannten Künstler René Auer gestaltet. Die winterliche Szene mit Eishockey spielenden Kindern auf dem zugefrorenen Bach vor dem Fürstlichen Schloss birgt viele Erinnerungen und Erzählungen des Ur-Waldseers und lädt zum Entdecken und Erinnern ein, heißt es in dem Pressetext.

Kalender mit „inneren Werten“

Der Kalender ist nicht nur ein optischer Hingucker, er hat vor allem jede Menge „innere Werte“, wie die Bildungsstiftung mitteilt: Genau 144 Gewinne sind hinter den 24 Türchen versteckt.

An jedem Tag im Advent werden laut Pressetext beim Öffnen des Türchens sechs Gewinne sichtbar. Einkaufs- und Essensgutscheine, Minibagger und Hotelübernachtungen, Goldstücke und Ballonfahrten – insgesamt gibt es Preise im Gesamtwert von über 12 000 Euro zu gewinnen – allesamt gestiftet von Waldseer Geschäften und Unternehmen.

„Jeder Kalender hat in diesem Jahr sogar eine doppelte Gewinnchance. Am 22. und am 24. Dezember werden im Rahmen des Rathausadvents nochmals 20 hochwertige Preise unter allen Kalendernummern verlost. Das ist nur durch die großzügige Unterstützung der Waldseer Geschäftswelt möglich und zeigt die enge Verbundenheit zu den Schulen und Bildungseinrichtungen“, wird Bernhard Schultes, Vorstand der Bildungsstiftung Bad Waldsee, in dem Presseschreiben zitiert.

Fünf Euro pro Kalender

Mit fünf Euro unterstützt jeder Kalender-Käufer die Arbeit der Bildungsstiftung, die nach eigenen Angaben zu 100 Prozent den Kindern und Jugendlichen in Bad Waldsee zugutekommt. Insgesamt 4000 Kalender werden aufgelegt, jeder mit einer eindeutigen Nummer versehen, die gleichzeitig als Losnummer für die tägliche Verlosung dient.

Welche Kalendernummern an welchem Tag gewonnen haben, wird unter anderem täglich auf der Internetseite der Bildungsstiftung veröffentlicht.

Den Adventskalender der Bildungsstiftung gibt es noch bis 30. November für fünf Euro an folgenden Verkaufsstellen zu kaufen: MGM Lederwaren (Hauptstraße 9-11), Tabak & Tchibo Shop (Ravensburger Straße 24), Scheffold Wohn- und Esskultur (Hauptstraße 32), Spielwaren Spies (Ravensburger Straße 10), Volksbank Allgäu-Oberschwaben (Grabenmühlweg 1), Raiba Reute-Gaisbeuren (Gaisbeurer Straße 42), Expert Keßler (Im Ballenmoos 24/1).