Adventsbasar der Realschule Bad Waldsee

Nach zwei Jahren, in denen wir auf unseren traditionellen Adventsbasar verzichten mussten, konnte nun am Freitag, 25. November, endlich wieder ein Adventsbasar an der Realschule stattfinden.

Begrüßt wurden unsere Gäste mit einem Weihnachtsständchen unserer Schulband. Daraufhin richtete Schulleiter Holger Kläger einige Grußworte an die zahlreichen Gäste.

Nach der feierlichen Rede konnte dann der Verkauf losgehen. Die Schüler standen schon startbereit und freuten sich auf viele Verkaufsgespräche und darauf, ihre besonderen selbstgebastelten und gebackenen Waren feilzubieten.

Wie immer gab es viele Verkaufsstände mit Weihnachtlichem, Kaffee und Kuchen, herzhaften Snacks sowie weitere Aktionen wie zum Beispiel einen Stand der Schulimkerei, eine Rallye für Junge und Junggebliebene und den traditionellen Peru-Stand. Auch der Elternbeirat sowie der Förderverein mit einem Informations- und Punschstand waren vertreten. Wie jedes Jahr werden auch in diesem 30 Prozent des Erlöses an die Partnerschule in Leonico Prado in Peru gespendet. Dabei kamen stolze 1341,76 Euro zusammen.

Wir bedanken uns bei allen, die den Adventsbasar zu dem gemacht haben, was er war und Zeit und Kraft investiert haben, ein so besonderes Schulfest zu ermöglichen. Wir freuen uns schon darauf, Sie im nächsten Jahr wieder an der Realschule begrüßen zu dürfen, wenn es heißt: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit – es ist wieder Adventsbasarzeit.