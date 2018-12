Adventsbasar der Realschule

An der Realschule Bad Waldsee hat wieder der traditionelle Adventsbasar stattgefunden. In diesem Jahr bereits zum 40. Mal. Beginn des Jubiläum-Adventsbasars war um 15 Uhr vor der Schule mit musikalischen Weihnachtsständchen der Bläsergruppe und der Schulband. Schulleiter Holger Kläger begrüßte die anwesenden Gäste und verwies in seiner Rede auf eine Besonderheit: Anlässlich des 2020/2021 stattfindenden Jubiläums von 50 Jahren Realschule Bad Waldsee suchten Schüler bereits jetzt Anekdoten und Geschichten von Ehemaligen. Viele Verkaufsstände mit Weihnachtlichem, Kaffee und Kuchen, herzhaften Snacks sowie weitere Aktionen wie unter anderem ein Stand der Schulimkerei, ein Fair-Trade-Point-Stand, Bux and Sox (Sockenboxenverkauf für einen guten Zweck) und der traditionelle Peru-Stand boten den Gästen einen Nachmittag zum Verweilen und eine besondere Einstimmung auf die vorweihnachtliche Adventszeit, teilt die Realschule mit. Außerdem verkaufen die Zehntklässler wieder heißbegehrte Christbäume vor dem Schulhaus. Auch der Elternbeirat sowie der Förderverein mit einem Informations- und Punschstand waren vertreten. 30 Prozent des Erlöses wird wie jedes Jahr zur Unterstützung an die seit Jahrzehnten bestehende Partnerschule nach Peru gespendet.