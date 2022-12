Adventliches Konzert des Gymnasiums

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem großen Aufgebot an unterschiedlichen Chören, Singe- und Streicherklassen sowie dem Sinfonieorchester begeisterten die Musiker des Gymnasiums am 14. Dezember einmal mehr das Publikum. Nun konnte man das neue Konzept der etablierten Singe- und Streicherklassen also das erste Mal richtig „live“ und fast wieder unter normalen Bedingungen erleben. Zwar konnten einige aufgrund von Erkrankungen nicht dabei sein, doch nahmen so viele Kinder und Jugendliche aktiv am Konzert teil, dass sich in St. Peter nicht nur eine weihnachtliche Atmosphäre einstellte.

Die Ensembles und Chöre zauberten durch allerlei choreographische und musikalische Einlagen zahlreiche Überraschungen zutage. Begann der Unterstufenchor mit dem anrührenden Weihnachts-Singspiel, gefolgt von ersten beeindruckenden Aufführungen der neuen Streicherkinder der Klassen 6 und 7, folgten auch weiter abwechselnd besinnliche, aber auch flotte Arrangements und musikalische Highlights. Hier sorgten gekonnte Gesten und Tanzeinlagen, weihnachtsmärchenhafte Klänge bei der selbst komponierten Orchester-Collage Hans-Georg Hinderbergers, schnelle Outfitwechsel sowie Taschenlampen-Arrangements oder die Bodypercussion des Dirigenten für besondere Momente. Auch personell gab es einige Bewegung. So hörte man Robert Häusle, den ehemaligen Schulleiter, am E-Piano wieder, der Posaunist Jonathan Maucher übernahm im Orchester zeitweise die Rolle des Dirigenten, die junge Solistin Julia Jobke des Unterstufenchors sang mit anrührender Stimme und beeindruckender Ausstrahlung. So wurde es dem Publikum nicht nur „warm ums Herz“, wie Schulleiter Mark Overhage bemerkte, sondern es spendete auch einen langen und großen Applaus für alle Mitwirkenden. Besonderer Dank geht an das Musiklehrertrio des Gymnasiums Ernst Greinacher, Hans-Georg Hinderberger und Christiane Ewald, den stellvertretenden Schulleiter, Matthias Romer (Streicherklassen und Unterstützung des Orchesters) sowie Dr. Barbara Wirth und Julia Gray, welche das Orchester an Kontrabass und Querflöte unterstützten. Ein wunderschönes Konzert zum dritten Advent, danke!