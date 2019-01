Adenauer-Stiftung lädt nach Berlin ein

Kurzentschlossenen bietet sich die Chance zur Teilnahme an einer Berlinreise auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung. Termin ist 21. bis 24. Februar.

Die Teilnehmer besuchen in der Bundeshauptstadt Stätten der Erinnerung, die das 20. Jahrhundert prägten. An allen Aufenthaltstagen steht der Zeitraum später Nachmittag und Abend zur freien Verfügung. Die Unterbringung erfolgt in einem Hotel der gehobenen Klasse in Doppelzimmern oder Einzelzimmern. Die Teilnahmegebühr in Höhe von 275 Euro schließt Fahrt, Unterkunft, Verpflegung und Programm ein. Buszustiegsmöglichkeiten in Bad Waldsee und Umgebung.

Anmeldungen sind bei Peter Lutz per E-Mail an peter19.lutz@web.de oder unter Telefon 07524 / 905561, Mobil 0173 / 2747737 sowie per Fax unter 07524 / 905562 möglich. Die Sicherheitsdienste verlangen von den Teilnehmern Name, Anschrift und Geburtsdatum. Die Teilnehmer müssen im Reichstagsgebäude Personalausweis oder Reisepass vorlegen.