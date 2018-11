Achtklässler der Realschule Bad Waldsee gewinnen

Modern, innovativ und zukunftsorientiert wurde das Handwerk bei den „Handwerker-Games 2018“, einer Veranstaltung der Handwerksinnungen aus Ravensburg, in der Oberschwabenhalle in präsentiert. Zwei Teams der achten Klassen gingen für die Realschule Bad Waldsee, begleitet von den Lehrern Christina Lambertz und Eberhard Belli, an den Start und gewannen ein Preisgeld von 600 Euro.

In insgesamt zehn Wettkämpfen mussten die Schüler-Teams, bestehend aus jeweils fünf Jungen und fünf Mädchen, ihre handwerklichen Fähigkeiten und Geschick unter Beweis stellen, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Dabei richtete jede Innung einen Wettkampf aus. Die Spiele waren kreativ und teilweise knifflig, vom Frisuren zuordnen, über sportliche Spiele, bis hin zu Spielen, bei denen handwerkliche Techniken den Ausschlag gaben, so die Mitteilung weiter. In den Pausen gab es ein musikalisches Rahmenprogramm, die Schüler wurden verpflegt und die Innungen hatten Informationsstände aufgebaut, an denen interessierte Jugendliche einen Einblick in die jeweiligen Berufe bekommen konnten.

Nach zehn sehr spannenden Spielen standen dann die Ergebnisse für die Waldseer Teams fest. Das Team „Bobs die Baumeister“ belegte, bei zwölf teilnehmenden Teams, den sechsten Platz. Das Team „Gummibärenbande“ schaffte es auf den zweiten Platz und konnte so das Preisgeld mit nach Hause nehmen. Die Schüler wurden in einer Siegerehrung geehrt, bei der jedem Team eine Urkunde und einen Pokal überreicht wurden. Noch am selben Tag wurden bereits Pläne für das kommende Jahr geschmiedet, wenn wieder die „Handwerker-Games“ in Ravensburg stattfinden.