Achterbahnfahrt mit Happy End für Bad Waldsees Volleyballer

Ein schwer erkämpfter Heimsieg gegen den TSV Stuttgart hat die Volleyballer der TG Bad Waldsee in der Regionalliga überraschend auf den vierten Platz gebracht. Das 3:2 (18:25, 25:21, 21:25, 25:14, 15:11) in der Eugen-Bolz-Halle war ein denkwürdiges Match. 130 Minuten Hochspannung zogen die annähernd 100 Fans in ihren Bann. Fünf Sätze lang wurde um die Frage gerungen, ob sich eher die Routine und Abgeklärtheit der Gäste oder die Unbekümmertheit der deutlich jüngeren Gastgeber durchsetzen würde.

Desolater Eindruck im ersten Satz

Nach dem ersten Satz zeigten sich viele Anhänger irritiert über den teilweise desolaten Eindruck, den die TG-Spieler boten. Erste Unmutsäußerungen waren zu hören. Bei den Waldseern war Trainerin Evi Müllerschön mit ihrer Erfahrung gefragt. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als ihre Spieler an der Ehre zu packen und sie auf grundlegendste Volleyballweisheiten hinzuweisen. Die Unordnung im Aufbau, verursacht durch teils gravierende Annahme- und Abwehrfehler, machte die zarten Angriffsversuche der Gastgeber reihenweise unmöglich. Nach dem 18:25 stellten sich bereits einige Zuschauer auf einen einseitigen Spielverlauf ein.

Dieser Eindruck sollte allerdings täuschen. Schlagartig legte die TG ein anderes Gesicht zutage. Solide und routiniert organisierte Libero Pascal Eisele den Annahmeriegel und die nunmehr leidenschaftlich kämpfende Abwehr. Durch diese neue Sicherheit kam auch Zuspieler Simon Scheerer immer besser ins Spiel. Jetzt klappten auch schnelle Zuspiele in der Mitte und die Bad Waldseer Allzweckwaffe, Angriffe über den diagonalen Hauptangreifer Pirmin Dewor, klappte nun wiederholt. Die Stuttgarter hatten sich wohl von der schwachen TG-Leistung im ersten Satz blenden lassen. Lange Zeit benötigten die ansonsten abgezockt auftretenden Gäste, um sich wieder an ihr Niveau heranzuarbeiten. Das Aufbäumen zu Satzende kam allerdings zu spät.

Ein junger Angreifer spielt sich in den Vordergrund

Im dritten Durchgang war wieder der TSV in Front, die TG zeigte allerdings weiter eine ordentliche Leistung. In dieser Phase zeigte sich erstmals deutlich die Qualität des jungen Stephan Diakow. Er kam aus der A-Klasse, lässt sich aber auch vier Klassen höher nicht beeindrucken. Diakow brachte die Unbekümmertheit der TG am deutlichsten zum Ausdruck. Solide in der Annahme, wenn nötig hart im Angriff und ansonsten mit Köpfchen erfüllte er seine Aufgabe sehr zur Freude seiner Trainerin. Dennoch gewann Stuttgart den dritten Durchgang. Mitentscheidend war der linkshändige Diagonalspieler der Gäste, der mit gewaltigen Schlägen den Ball oft zu Boden brachte. Den Waldseern fehlte auch ein wenig die Kraft, um an die starke Leistung vom zweiten Satz anknüpfen zu können.

Offensichtlich hatte Stuttgart Probleme, den Gegner nicht zu unterschätzen. Beim 9:4 für die TG nahm Stuttgart die erste Auszeit. Ohne richtigen Erfolg allerdings. TG-Mittelblocker Marc Moosherr entschärfte die nun nicht mehr so platzierten Angriffe, während Scheerer nicht nur im Aufbau, sondern auch in der Abwehr glänzte. Er wurde später auch verdient zum wertvollsten Spieler der TG gewählt. Deutlich endete dieser vierte Satz nach einem wahren Sturmlauf der TG, die am Ende des Durchgangs ihre stärkste Phase hatte.

Im Tiebreak blieb es bis 9:9 ausgeglichen. Es folgte ein überaus langer Ballwechsel, der auf beiden Seiten viel Kraft kostete. Akrobatische Rettungsaktionen und glänzende Arbeit der Zuspieler wechselten sich mit brachial geschlagenen Angriffsbällen und clever gesetzten Lobs ab. Diakow machte in diesem Ballwechsel den Punkt für die TG, was Stuttgart die letzte Moral nahm.