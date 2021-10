Achter des württembergischen Landesverbands hat einen neuen Namen

Mit fünf Medaillen, davon einmal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze, können die Sportlerinnen und Sportler des Rudervereins Waldsee auf erfolgreiche Landesmeisterschaften auf dem heimischen Stadtsee zurückblicken. Tabea Wieland überragte mit drei Medaillen. Emotional wurde es am Stadtsee, als der Achter des württembergischen Landes getauft wurde – das Flaggschiff des Verbands trägt künftig den Namen „Maximilian Reinelt“ – der Ulmer Olympiasieger war 2019 mit 30 Jahren überraschend gestorben.

27 Vereine und etwas mehr als 550 Sportler starteten bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Bad Waldsee. Vom Ruderverein Waldsee waren zwar nur elf Ruderinnen und Ruderer am Start, diese griffen aber fleißig in die Medaillenkämpfe ein. Lucie Rieunau wurde nach einem souveränen Vorlaufsieg im Juniorinnen-Einer A im Finale Fünfte. Nadine Leuter und Ulrike Hagg unterlagen den starken Gegnerinnen aus Mannheim und Stuttgart im Dreierfinale. Dafür gab es für die beiden keine Medaille, ebenso wenig wie im Vierer ohne Steuerfrau mit Sina Scheffold und Tabea Wieland. Lennart Wieland wurde Fünfter im leichten Jungen-Einer 14 Jahre. Für das erste sportliche Ausrufezeichen des RV sorgten Sina Scheffold und Tabea Wieland – sie wurden Landesmeisterinnen im Juniorinnen-A-Doppelzweier Leichtgewicht.

Amatus Fischer ruderte im B-Junioren-Einer Leichtgewicht auf den fünften Platz. Im leichten Frauen-Einer sicherte sich Nadine Leuter die Goldmedaille, Ulrike Hagg wurde Fünfte. Kurze Zeit später freuten sich Luis Grünvogel und Sebastian Weiße im leichten Männer-Doppelzweier über die Bronzemedaille. Tabea Wieland holte sich im Juniorinnen-Einer A Leichtgewicht die Silbermedaille. 30 Minuten später wurde sie auch im Juniorinnen-A-Riemenzweiers mit Lucie Rieunau Zweite. „Mit diesen fünf Medaillen sind wir mehr als zufrieden“, sagte Waldsees Sportlicher Leiter Michael Wiest. „Das beste Ergebnis der letzten Jahre bei den baden-württembergischen Landesmeisterschaften für den Ruderverein Waldsee – und das auf unserem Stadtsee!“