Acht neue Corona-Fälle in Bad Waldsee hat das Landratsamt Ravensburg am Mittwoch vermeldet. In Aulendorf kamen sieben neue Fälle hinzu. Indessen hat sich in den Häusern der Oberschwabenklinik die Belegung mit Covid 19-Patienten in den vergangenen Tagen spürbar entspannt, teilte die OSK in einem Presseschreiben mit.

Am Mittwochvormittag lagen im St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg und im Westallgäu-Klinikum in Wangen demnach 48 Patienten, davon acht auf den Intensivstationen. Hinzu kamen zehn Verdachtsfälle, davon zwei in intensivmedizinischer Betreuung. Der bisherige Höchststand lag in der zweiten Welle bei 106 Patienten. Zum Vergleich: Im April waren es 32 bestätigten Fälle in den Kliniken.

Auf die OSK-Häuser verteilen sich die Fälle aktuell wie folgt: am EK sechs Intensivpatienten, 20 im Isolierbereich und drei Verdachtsfälle in der Allgemeinpflege; am Westallgäu-Klinikum in Wangen zwei bestätigte Fälle und zwei Verdachtsfälle auf der Intensivstation sowie 20 bestätigte Fälle und fünf Verdachtsfälle in der Allgemeinpflege. In Bad Waldsee liegen keine Covid 19-Patienten. 21 Patienten sind während der „zweiten Welle“ in den OSK-Häuern verstorben.