Achsteiner Narren ziehen durch Steinach

Am Fasnetssamstag hat der Narrenclub Achstein wieder zum Umzug nach Steinach eingeladen. Die zahlreichen Zuschauer entlang der Straßen waren begeistert von den kreativen Kostümen zum Motto „Vive la Achstein“. Verschiedene Musikgruppen sorgten für eine ausgelassene Umzugsstimmung.

Bereits vor 14 Uhr hatten sich am Samstagmittag schon zahlreiche Fasnetsfreunde an den Straßenrändern aufgestellt, besonders in der Reutestraße war viel los. Am Umzug nahmen mehrere kleine Gruppen teil, die sich am Motto der Waldseer Narrenzunft orientiert hatten. So hieß es 2018 in Steinach „Vive la Achstein“. Unterwegs waren deshalb Franzosen, die die Zuschauer mit Rotwein, Käse und Baguette verköstigten, eine Gruppe unter dem Motto „Le Tour mit Franz“, und auch gefleckte Milchkühe waren dabei. Das Sammlervölkle durfte mit seiner Kapelle natürlich nicht fehlen. Für die richtige Fasnetsstimmung beim Umzug sorgten außerdem die Reutener Durlesbach Schalmeien, der Schalmeien Express Steinach und die Bubaspitzle-Lumpenkapelle. Die Zuschauer klatschten und schunkelten eifrig mit.

Die Umzugsgruppe „La révolution des délicatesses“ war der absolute Höhepunkt und zog alle Blicke auf sich. Die Narren hatten sich als Schnecken und Frösche verkleidet, die jedoch Kochmütze, Schürze und Kochlöffel trugen. Die Tiere, die auch in Frankreich als Delikatesse gelten, wollten den Spieß einmal umdrehen und Menschen kochen. Dafür hatten sie auf einem kleinen Wagen einen selbstgebastelten großen Topf dabei, in dem schon Gemüse lag.

Alle paar Meter musste einer der Zuschauer in dem Alu-Topf Platz nehmen, wurde herumgefahren und gedreht. Die Frösche schwangen ihre Kochlöffel, die restlichen Zuschauer lachten laut. Den Schluss des Umzuges bildete der Achstein-Express. Am Waggon des Bähnles drängten sich die kleinen Umzugsbesucher und wollten den restlichen Weg mitfahren.