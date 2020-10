Abwechslung für Groß und Klein in Bad Waldsee

Die Volkshochschule (VHS) Bad Waldsee bietet in den kommenden Monaten wieder zahlreiche Kurse an. Die unterschiedlichen Workshops bieten Abwechslung für Kinder und Erwachsene. Wie die VHS mitteilt, ist eine vorherige Anmeldung notwendig.

Schüler der Klassen 5 bis 7 können sich freuen: Wegen erhöhter Nachfrage gibt es einen Zusatztermin für den Kurs „Lernen mit Freude – mehr Sicherheit bei Klassenarbeiten“ von Martina Peris-Funk. In der Pressemitteilung heißt es: „Intelligenz und Begabung sind nur zu etwa 30 Prozent für den Lernerfolg ausschlaggebend. Schüler, die gesund sind und trotzdem keine guten Noten mit nach Hause bringen, haben oft nur versäumt, richtig zu lernen.“ An zwei Tagen können die Jugendlichen Übungen, Spiele, viele Informationen rund ums Lernen sowie Techniken zur Steigerung ihrer geistigen Leistungsfähigkeit kennenlernen. Martina Peris-Funk vermittelt direkte Lerngedächtnisstrategien, aber auch das ganzheitliche Lernen von A wie Aufmerksamkeit bis Z wie Zusammenspiel von rechter und linker Hirnhälfte. Die Materialkosten in Höhe von zwei Euro pro Teilnehmer werden von der Leiterin direkt im Kurs abgerechnet. Der Kurs ist am Freitag, 6. November, 15.30 bis 18.30 Uhr, und am Samstag, 7. November, 9.30 bis 12.30 Uhr, im Gebäude der VHS, Raum 1 (1. Obergeschoss). Eine Anmeldung ist erforderlich (Kurs-Nr. 202-10709, Kosten 29 Euro), die Teilnehmerzahl ist auf zehn bis elf Personen beschränkt.

Ukulele spielen

Bei Jochen Vogel können Anfänger das Ukulele spielen erlernen. Schon TV-Stars wie Stefan Raab oder Götz Alsmann zeigen regelmäßig in ihren Shows, welche Möglichkeiten in dem kleinen Instrument stecken. Laut Pressemitteilung ist sie verhältnismäßig einfach zu spielen, passt locker ins Gepäck, die Anschaffungskosten sind relativ gering, und sie ist die perfekte Begleitung für fröhliche Gesänge. In dem Workshop vermittelt Jochen Vogel anhand von bekannten Stücken die wichtigsten Akkorde und Begleit-Rhythmen. Notenkenntnisse seien nicht erforderlich, aber von Vorteil. Die Kursmappe in Höhe von acht Euro wird im Kurs abgerechnet. Mitzubringen sind: eine Ukulele (kostet zwischen 50 und 120 Euro, kann über den Kursleiter bezogen werden; ggf. ist ein Leihinstrument für acht Euro erhältlich – bitte in der VHS anmelden),ein Stimmgerät und Schreibzeug. Der Kurs ist am Samstag, 7. November, 10 bis 14 Uhr, in der Realschule, Raum 003 (Erdgeschoss). Eine Anmeldung ist erforderlich (Kurs-Nr. 202-20705; Kosten 35 Euro), die Teilnehmerzahl auf fünf bis zehn Personen beschränkt.

„Skribbeln und skizzieren“ können Erwachsene bei Jo Brösele am Dienstag, 10. November, 18.30 bis 21.30 Uhr, im Gebäude der VHS, Raum 3 (2. Obergeschoss). Bei diesem Crashkurs erhalten die Teilnehmer eine gute Grundlage, um mit Erfolg Bilder aufs Papier zu bringen. Gemalt wird mit Bleistift. Arbeitsmaterial ist vorhanden. Eine Anmeldung ist erforderlich (Kurs-Nr. 202-20511, Kosten 28 Euro), die Teilnehmerzahl auf 8 bis 15 beschränkt.

Small Talk lernen

„Die Kunst des Small Talks“ erlernen können Interessierte bei Heidrun Edel am Mittwoch, 11. November, 18.30 bis 21.30 Uhr, im Gebäude der VHS, Raum 1 (1. Obergeschoss). Freundlich und offen auf Menschen zugehen zu können, ist das Hauptziel dieses Seminars. Die Teilnehmer lernen, wie sie mit Unbekannten beruflich und privat leicht und charmant ins Gespräch kommen: Blickkontakt, Körpersprache, witzig, spontan und unterhaltend sein, ideale Small-Talk-Themen und Tabus, fantasievoll formulieren, sich in bestehende Gruppen hineinfinden, interessante Gesprächsimpulse geben, mit gelungener Verabschiedung positiv in Erinnerung bleiben. Eine Anmeldung ist erforderlich (Kurs-Nr. 202-20206 Kosten 18 Euro), die Teilnehmerzahl auf acht bis elf Personen beschränkt.

Einen „Djembe-Workshop für Kinder“ gibt Jo Brösele am Freitag, 13. November, 14 bis 16 Uhr, im Gebäude der VHS, Raum 1 (1. Obergeschoss), bei dem die Teilnehmer laut Pressemitteilung die Seele im Rhythmus schwingen und den Alltag hinter sich lassen können. Trommeln sei ein faszinierender Ausgleich. Bei diesem Anfänger-Workshop erhalten alle Teilnehmer eine Basis. Es gilt: Gruppendynamik erleben und rhythmischen Spaß haben. Trommeln sind ausreichend vorhanden. Eine Anmeldung ist erforderlich (Kurs-Nr. 202-20707, Kosten 21 Euro), die Teilnehmerzahl auf acht bis zwölf Kinder beschränkt.

Bastelarbeiten für die Weihnachtszeit

Kreatives aus Papier mit Stempel und Stanzgerät gestalten können Interessierte im Kurz „Heute wird gebastelt!“ bei Evelyn Drescher. In diesem Workshop kreieren die Teilnehmer Grußkarten und kleine Geschenke für Nikolaus oder Weihnachten. Dabei wird mit hochwertigem Papier, Stempeln und Stanzen gearbeitet. Es entstehen liebevoll gestaltete kleine Mitbringsel, und die Teilnehmer bekommen tolle Inspirationen zum Nachbasteln. Bitte mitbringen: Schere, Lineal, Bleistift und, falls vorhanden, Falzbein, Papierschneider mit Falzfunktion. Andernfalls werden Werkzeug und Materialien zur Verfügung gestellt. Materialkosten werden nach Verbrauch direkt im Unterricht abgerechnet. Der Kurs ist am Samstag, 14. November, 14 bis 17 Uhr, im Gebäude der VHS, Raum 1 (1. Obergeschoss). Eine Anmeldung ist erforderlich (Kurs-Nr. 202-20605, Kosten 16 Euro), die Teilnehmerzahl auf acht bis zwölf Kinder beschränkt.